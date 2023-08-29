Глава СК России Бастрыкин взял на контроль дело с мужчиной из Ноябрьска, устроившим пальбу и пожар из-за нежелания покидать аварийный дом

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело с участием с 61-летнего Марата Сайткулова, устроившего в Ноябрьске небывалый дебош из-за нежелания переезжать в новостройку.

Началось все вчера, 28 августа, когда судебные приставы нагрянули к нему домой, чтобы в очередной раз напомнить о переезде. Не обрадовавшись таким гостям, мужчину схватил пистолет, выстрелил в воздух, а затем, раздухарившись еще больше, поджег свой автомобиль и засел на втором этаже.

Фото: соцсети. Мужчина сидел на втором этаже и не желал идти на контакт с силовиками.

После этого к месту происшествия съехались все силовики, а региональный следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

- Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Андрею Егорову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах, - сообщили в информационном центре СК России.

Сейчас Марат Сайткулов задержан. После переговоров, длившихся восемь часов, силовикам ничего не оставалось делать, как штурмовать здание, причем горящее. Поняв, что «держать оборону» он больше не сможет, мужчина решился на поджег.

Фото: соцсети. Обстановка возле дома Марата Сайткулова.

В данный момент северянин находится в городской больнице, куда попал после необдуманного разведения огня.

- Пациент получает необходимое лечение, согласно полученным травмам, он находится под круглосуточным наблюдением врачей. Говорить о каких-либо прогнозах пока рано, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в окружном департаменте здравоохранения.