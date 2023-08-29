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Происшествия29 августа 2023 2:31

В Ноябрьске силовики штурмом взяли дом с мужчиной, угрожавшим оружием судебным приставам

Житель Ноябрьска, устроивший стрельбу при виде судебных приставов, задержан силовиками во время штурма
Вера Зенина
Вера Зенина
Скриншот из видео. Не желая сдаваться силовикам, мужчину решил устроить пожар и сжечь свой дом.

Скриншот из видео. Не желая сдаваться силовикам, мужчину решил устроить пожар и сжечь свой дом.

Ноябрьские силовики поставили точку в деле с 61-летним Маратом Сайткуловым, открывшим стрельбу при виде судебных приставов. Госслужащие пришли к нему, чтобы помочь перебраться из аварийного жилья в благоустроенную квартиру, но столкнулись с яростным сопротивлением.

Переговоры с мужчиной, длившиеся несколько часов, так ни к чему и не привели, потому единственное, что осталось в арсенале правоохранителей - штурм.

Поняв, что «держать оборону» ему осталось недолго, Марат решился на отчаянный шаг и поджег дом. К счастью, дежурившие на месте спасатели оперативно потушили пламя, не дав ему распространиться, но сам хозяин жилища получил ожоги.

Сейчас состояние Марта Сайткулова оценивается как стабильное, он находится под присмотром медиков в городской больнице.

Тем временем произошедшим заинтересовались в прокуратуре и следственном комитете.

Сотрудники последнего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и сейчас собирают доказательства вины мужчины.

А в надзорном органе начали соответствующую проверку.

- Мы организовали проверочные мероприятия. Информация по результатам будет позднее, - сообщила старший помощник прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Дина Гехова.

ЧППроисшествия: ЧП