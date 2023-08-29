В Ноябрьске силовики штурмом взяли дом с мужчиной, угрожавшим оружием судебным приставам

Скриншот из видео. Не желая сдаваться силовикам, мужчину решил устроить пожар и сжечь свой дом.

Ноябрьские силовики поставили точку в деле с 61-летним Маратом Сайткуловым, открывшим стрельбу при виде судебных приставов. Госслужащие пришли к нему, чтобы помочь перебраться из аварийного жилья в благоустроенную квартиру, но столкнулись с яростным сопротивлением.

Переговоры с мужчиной, длившиеся несколько часов, так ни к чему и не привели, потому единственное, что осталось в арсенале правоохранителей - штурм.

Поняв, что «держать оборону» ему осталось недолго, Марат решился на отчаянный шаг и поджег дом. К счастью, дежурившие на месте спасатели оперативно потушили пламя, не дав ему распространиться, но сам хозяин жилища получил ожоги.

Сейчас состояние Марта Сайткулова оценивается как стабильное, он находится под присмотром медиков в городской больнице.

Тем временем произошедшим заинтересовались в прокуратуре и следственном комитете.

Сотрудники последнего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и сейчас собирают доказательства вины мужчины.

А в надзорном органе начали соответствующую проверку.

- Мы организовали проверочные мероприятия. Информация по результатам будет позднее, - сообщила старший помощник прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Дина Гехова.