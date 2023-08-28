Ямальский депздрав опроверг информацию об определении неверного срока беременности роженице из Лабытнанги

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Жители Ямала продолжают обсуждать ситуацию с роженицами, которым пришлось лететь четыре часа из Лабытнанги в Надым. По словам одной из женщин, все это время они просидели на деревянных сиденьях, испытывая невозможные шумы и вибрации, и не имея возможности сходить в туалет. А еще на борту не было необходимых специалистов, лишь два фельдшера.

- В полете поднимается давление, наступает тошнота..., - вспоминает одна из находившихся на борту рожениц.

Разумеется, такое отношение к беременным возмутило северян, но еще больше их поверг в шок тот факт, что женщинам поставили неверные сроки родов.

- После тщательного осмотра, проведения обследования и анализов было сообщено, что в Лабытнанги нам поставили неправильный срок родов. В настоящее время наши сроки беременности составляют 37 недель, поэтому рожать нам только в сентябре, - добавила женщина.

За разъяснением данной ситуации корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» обратился в региональный департамент здравоохранения.

- Мы проверили информацию о том, что пациентке был поставлен неверный срок беременности. Данная информация не подтвердилась, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что роженицы из Лабытнанги вынуждены летать бортом санавиации в Надым, потому что городской роддом закрыт на ремонт, который длится вот уже четвертый год. А в соседнем городе - Салехарде - перинатальный центр временно не принимает женщин из-за проведения дезинфекции.

Но, как уверяют в администрации Лабытнанги, роддом распахнет свои двери уже до конца года. В данный момент рабочие обновили фасад, заменили окна, систему вентиляции и установили новый грузопассажирский лифт. Сейчас они покрывают материалами для шумоизоляции потолок, стены и полы, а когда работы в здании завершатся - начнут благоустраивать территорию.