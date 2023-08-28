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Общество28 августа 2023 10:09

Ямальский депздрав опроверг информацию об определении неверного срока беременности роженице из Лабытнанги

Роженица из Лабытнанги рассказала, что местные врачи неверно определили срок ее беременности
Вера Зенина
Вера Зенина
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Жители Ямала продолжают обсуждать ситуацию с роженицами, которым пришлось лететь четыре часа из Лабытнанги в Надым. По словам одной из женщин, все это время они просидели на деревянных сиденьях, испытывая невозможные шумы и вибрации, и не имея возможности сходить в туалет. А еще на борту не было необходимых специалистов, лишь два фельдшера.

- В полете поднимается давление, наступает тошнота..., - вспоминает одна из находившихся на борту рожениц.

Разумеется, такое отношение к беременным возмутило северян, но еще больше их поверг в шок тот факт, что женщинам поставили неверные сроки родов.

- После тщательного осмотра, проведения обследования и анализов было сообщено, что в Лабытнанги нам поставили неправильный срок родов. В настоящее время наши сроки беременности составляют 37 недель, поэтому рожать нам только в сентябре, - добавила женщина.

За разъяснением данной ситуации корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» обратился в региональный департамент здравоохранения.

- Мы проверили информацию о том, что пациентке был поставлен неверный срок беременности. Данная информация не подтвердилась, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что роженицы из Лабытнанги вынуждены летать бортом санавиации в Надым, потому что городской роддом закрыт на ремонт, который длится вот уже четвертый год. А в соседнем городе - Салехарде - перинатальный центр временно не принимает женщин из-за проведения дезинфекции.

Но, как уверяют в администрации Лабытнанги, роддом распахнет свои двери уже до конца года. В данный момент рабочие обновили фасад, заменили окна, систему вентиляции и установили новый грузопассажирский лифт. Сейчас они покрывают материалами для шумоизоляции потолок, стены и полы, а когда работы в здании завершатся - начнут благоустраивать территорию.

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