«Ужасное отношение к беременным»: роженица из Лабытнанги рассказала о всех «прелестях» полета в надымский роддом

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Несколько недель назад в соцсетях разгорелся нешуточный конфликт из-за долгого закрытия роддома в Лабытнанги. Уже четвертый год отделение пребывает в стадии ремонта, и все это время молодые мамы вынуждены рожать в других городах. Как правило, раньше северянок отправляли ждать встречи с малышами в Салехард, но теперь, когда роддом окружной столицы закрыли на дезинфекцию, женщин доставляют в Надым бортом санавиации.

Заключается проблема в том, что обратно домой молодая мать и младенец должны добираться сами воздушным или наземным транспортом (деньги вернут в полном объеме), вот только билетов на рейсы может не быть.

А теперь, как оказалось, добраться до надымского роддома - тоже тот еще квест. По словам одной из рожениц, которой довелось пережить такую транспортировку, в дороге их не сопровождают нужные врачи, сам перелет длится втрое большего положенного времени, да и условия на борту для женщин, которые вот-вот родят, далеко не самые лучшие.

- Со слов врача-гинеколога, полет должен длится полтора часа. В нашем случае он начался в 9.00, а в Надым мы приземлились только в 13.17. То есть летели мы более четырех часов, а все потому, что по пути вертолет еще залетал в Яр-Сале и Новый Уренгой, - говорит северянка.

Кстати, все это время роженицы сидели на жесткой лавке (на борту есть только одна кушетка), испытывая невозможные шум и вибрацию, и не имели возможности сходить в туалет.

- В полете поднимается давление, наступает тошнота..., - вспоминает женщина.

Во время полета северянок должны сопровождать акушер-гинеколог, неонатолог, медсестра-акушер и анестезиолог. На самом же деле на борту находились только два фельдшера, которые даже не попытались облегчить состояние будущих мам.

Что касается транспортировки до вертолета, то тут тоже не все гладко. Примерно за сутки до вылета женщинам звонит медсестра и сообщает, что им необходимо быть готовыми к полету в такой-то день. Далее, в день вылета, медсестра вновь звонит и сообщает, что через 20 минут роженицам нужно быть у отделения скорой помощи. И не важно, что некоторые из них живут в Харпе или на Обской, ехать откуда куда дольше.

Кажется, что на этом можно поставить точку, ведь северянка и остальные женщины все же добрались до Надыма и его больницы. Но нет, после посадки рожениц ждал еще один неприятный сюрприз.

- Прибыв в отделение патологий беременности, нас, пациентов, ждал еще сюрприз. После тщательного осмотра, проведения обследования и анализов было сообщено, что в Лабытнанги нам поставили неправильный срок родов. В настоящее время наши сроки беременности составляют 37 недель, поэтому рожать нам только в сентябре. Зачем нас направили так далеко от дома при нормальном течении беременности, не понятно, - рассуждает женщина.

Кроме того, по словам роженицы, перед отправкой в Надым женщинам не объяснили ни про отказ от госпитализации, ни про список необходимых документов и вещей.

- Просто ужасное отношение к пациентам, а тем более к беременным на поздних сроках, - заключила северянка.

В комментариях к посту ямальцы единогласно возмутились происходящим, отметив, что это - издевательство над беременными, которое необходимо прекращать. И совершенно не будет лишним, если женщины напишут жалобу в департамент здравоохранения, но не местный, а российский.

В региональном департаменте здравоохранения поспешили прокомментировать данный пост. Его представитель сообщил, что сотрудники больницы стараются заблаговременно оповещать рожениц о дате и времени вылетов, а также максимально быстро доставлять их к месту оказания медпомощи и обратно попутными рейсами (при возможности). Также каждый рейс в обязательном порядке сопровождают медицинские работники.

Что касается остановок вертолета в других населенных пунктах, в депздраве заверили, что это единичный случай.

- В день вылета, 25 августа, женщину из Яр-Сале необходимо было первоочередно доставить в Новый Уренгой. Поэтому медики сделали там остановку. Мы понимаем, какой это доставляет дискомфорт, поэтому приносим извинения за временно доставленные неудобства, - прокомментировали в ведомстве.

Также там добавили, что в Надым направляют только плановых рожениц, причем заблаговременно, а женщин, у которых могут случиться преждевременные роды, госпитализируют на резервные койки больниц Салехарда и Лабытнанги.

Вот только из этого ответа не совсем понятно, специально ли женщин доставили в Надым за три недели до даты родов. Или это, как утверждает автор, ошибка медиков? За разъяснением этого момента корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» обратился к пресс-секретарю ведомства.

Что касается перинатального центра в Салехарда, плановая дезинфекция там уже проведена. В настоящее время ожидаются результаты образцов, которые подтвердят отсутствие инфекционных болезней.

- Планируется, что на этой неделе перинатальный центр откроет свои двери для будущих мам, - добавили в депздраве Ямала.

На данный момент роддом в Лабытнанги отремонтирован на 70%. В данный момент рабочие уже обновили фасад, заменили окна, систему вентиляции и установили новый грузопассажирский лифт. Сейчас они покрывают материалами для шумоизоляции потолок, стены и полы, а когда работы в здании завершатся - начнут благоустраивать территорию.

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