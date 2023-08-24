«Знают, но ничего не делают»: в Ноябрьске жильцы дома по улице Рабочая устали от затопленного подъезда

Фото: соцсети. Затопленный подъезд.

В последнее время ямальцы буквально завалили соцсети жалобами на управляющие копании. Так, в Лабытнанги жильцы дома №6 на улице Полярная негодуют по поводу крыльца, сколоченного из трухлявых досок. А в Салехарде разворачивается скандал вокруг дома №17 на улице Комбинатская. Дело в том, что тротуар возле многоквартирника, сделанный из досок, совсем прохудился, а ремонтировать его, по словам людей, никто не собирается. Также салехардцы возмущены состоянием площадки на улице Чубынина. Прорезиненное покрытие, да и сама территория находится в настолько плачевном состоянии, что ступить туда - уже верх безрассудства.

А теперь очередь дошла и до ноябрян. Жильцы дома №44 по улице Рабочая говорят, что первый подъезд регулярно топит после дождя, причем о проблеме их УК «Новое время», хорошо известно, но делать что-то ее специалисты не собираются.

- Устал смотреть на то, как после каждого дождя заливает подъезд. Платим по две тысячи в месяц за какой-то капремонт, уборщица приходит раз в неделю и убирает с первого по второй этажи. Вопрос такой: кто-то уже обращался в прокуратуру? Их когда-то посадят? Это ведь мошенники, которые в наглую обманывают население. Я никогда не видел, чтобы в другом городе так нагло это происходило. По поводу заливающего подъезда, они все знают, но никогда ничего не делают, - возмущается северянин.

В качестве доказательств мужчина опубликовал видео того самого подъезда. Все площадки, да и сами лестницы залиты водой, стекающей с верхних этажей, а на сенах видны мокрые разводы.

Кстати, по словам автора, не так давно управляющая компания покрасила подъезд (возможно, это и был тот самый капремонт). Но какой в этом толк, если его постоянно топит?

Корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» обратился в УК за комментарием, но там отказались давать какой-либо ответ.

- Мы не даем комментариев, - кратко ответил ее работник.