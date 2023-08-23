Волонтеры газодобывающего предприятия организовали традиционную акцию и посетили приют «Подари мне жизнь»

Фото: Ольга Новицкая

«Величие и моральный прогресс нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным» - это не просто мудрые слова Махатма Ганди, а призыв задуматься и стремиться к состраданию и открытому сердцу. Особенно данная фраза актуальна по отношению к братьям нашим меньшим, которые, порой, просто не могут выжить без человека.

В минувшую субботу, 19 августа, отмечался Всемирный день бездомных животных. В преддверии праздника многие решили помочь хвостатым, в том числе и сотрудники новоуренгойского предприятия. В течение недели они приносили корм, макароны и крупы для животных, которых приютил центр помощи «Подари мне жизнь». Всего волонтеры собрали более 200 килограммов кормов и 70 литров питьевой воды.

А 19 августа активисты отправились в приют с собранной гуманитарной помощью и готовили обед для животных.

Кстати, помогают активисты и волонтеры приюту уже не в первый раз. Например, в марте они привезли хвостатым постояльцам около 100 килограммов кормов.

- Мы познакомились с собаками, помогли с очисткой вольеров от наледи. Со стороны может показаться, что собаки агрессивные и совсем не настроены общаться с человеком, но это не так. Лаем они пытаются привлечь к себе внимание, чтобы лишний раз на них посмотрели, погладили, а еще лучше - погуляли с ними, - говорит главный специалист сектора по сопровождению проектов Общества и постоянный участник акции «Неделя добрых дел» Марина Кротова.

По словам волонтера, она не приветствует прогуливающихся по городу собачьих стай и считает, что безопасней им будет именно в приютах.

- Наша задача - помочь создать комфортные условия и, в первую очередь, оказать поддержку постоянным волонтерам, которые каждый выходной ходят в приют, как на работу. Это люди с большим сердцем, - говорит Марина Кротова.

Как отмечает ведущий специалист отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре Маргарита Рудаева, деятельность волонтеров, часть огромной корпоративной программы «Платформа добрых дел»

- И я как организатор волонтерских акций, рада каждому новому участнику – отметила специалист.