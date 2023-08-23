«Скоро выпадет снег, и люди сломают ноги»: в Салехарде жильцы дома по улице Комбинатская не могут добиться ремонта деревянного тротуара

Фото: соцсети. Дом №17 по улице Комбинатская.

Жители Салехарда негодуют из-за ситуации, возникшей вокруг дома №17 по улице Комбинатская. Дело в том, что тротуар возле дома, сколоченный из досок, совсем прохудился, а ремонтировать его, по словам людей, никто не собирается.

- Когда уже что-нибудь сделают с этим безобразием? Везде пишем жалобы! Приехали какие-то мужчины, покричали под окном, что дом скоро упадет, так как под ним уже нет свай, и денег у них тоже нет, а затем уехали. Скоро выпадет снег, и люди сломают себе ноги, - говорит один из жильцов.

В качестве доказательств он разместил в соцсетях фото, на которых видны почерневшие от времени доски и сколоченный из них настил, провалившийся в нескольких местах. Если на них наступить - травма обеспечена.

Фото: соцсети. Дом №17 по улице Комбинатская.

Так, из-за провалившихся досок уже пострадала дочь Кристины Трайзе. По словам женщины, девочка провалилась под так называемый тротуар, сделав неосторожный шаг.

- Моя дочка провалилась на этом тротуаре, - резюмировала северянка.

Фото: соцсети. Дом №17 по улице Комбинатская.

Неизвестно почему, но в ряде соцсетей и телеграм-каналов распространилась версия, будто дом находится в управлении УК «Возрождение», но там эту информацию опровергли.

- В нашем управлении нет такого дома, - заявил диспетчер корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал».

Позже журналисту удалось выяснить, что отвечает за состояние многоквартирника УК «Кит» и взять у ее представителей комментарий, правда к сложившейся ситуации и самому дому он не имел никакого отношения.

- Мы не будем ничего сообщать неизвестному человеку, - резюмировал представитель УК.

Что касается городской администрации, они пока никак не прокомментировали данный пост.