«Перепрыгни яму и получи травму ног»: жители Салехарда в шоке от детской площадки на улице Чубынина

Фото: соцсети. Та самая площадка на улице Чубынина.

Жители Салехарда в шоке от того, на какой площадке приходится гулять детям, проживающим в домах №32 и №34 по улице Чубынина. Прорезиненное покрытие, да и сама территория находится в настолько плачевном состоянии, что ступить туда - уже верх безрассудства.

На фото, опубликованных в соцсетях, видны глубокие ямы, больше напоминающие траншеи, зияющие дыры, на месте которых когда-то лежала брусчатка, выбоины и переполненные мусорки.

Фото: Игорь Переметин. Площадка на улице Чубынина.

А еще такая же атмосфера царит на соседней, спортивной площадке, где стоят тренажеры.

Фото: Игорь Переметин. Площадка на улице Чубынина.

- Это ремонт или игровые блиндажи? - задаются вопросом горожане, смотря на площадку.

По словам людей, находится территория в таком состоянии уже давно, причем ямы даже никто не потрудился огородить.

- Это игра такая, перепрыгни яму и получу травму ног, - иронизирует Аврора Зубенко.

А Глеб Кучаков сравнил площадку с подземной шахтой, но только для детей.

Фото: Игорь Переметин. Площадка на улице Чубынина.

В городской администрации поспешили успокоить жителей, сообщив, что площадку обязательно отремонтирует, причем подрядная организация уже приступила к работам.

- Подрядчик уже приступил к работам по капремонту. Будет частично заменено резиновое покрытие, приведут в порядок ограждения, - прокомментировали в мэрии.

Также там сообщили, что в целях безопасности рабочие сегодня же установят вдоль детской площадки ограничительную сетку, то есть аварийное ограждение.