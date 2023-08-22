Пакеты, коробки и женские ноги: дворы Лабытнанги утопают в мусоре из-за «восстания машин»

Фото: Анастасия Тимкина. Двор по улице Первомайская, д. 28.

Вот уже несколько дней дворы Лабытнанги утопают в мусоре. То и дело горожане выкладывают в соцсетях снимки с переполненными баками и отходами, лежащими на земле.

Боясь, как бы на помойке на завелись крысы, первыми тревогу подняли жильцы дома №28 по улице Первомайская.

- Мусор уже по всему двору валяется. Почему его не вывозят? И так во всем районе, - негодует местный житель.

Фото: Анастасия Тимкина. Двор по улице Первомайская, д. 28.

Далее жалоба поступила от Анны Карплюк, проживающей по улице Геологов, д. 15. Кстати, на площадке, которая относится к дому женщины, валяется не только мусор, но и женские ноги, к счастью, не настоящие, а от манекена.

- Надоело собирать мусор самой! Женские ноги везде валяются! Помойка из фильма ужасов! Нет графика вывоза или что? - возмущается северянка.

Фото: Анна Карплюк. Двор по улице Геологов, д. 15.

Следующие на очереди вновь оказались жильцы улицы Первомайская.

- Мусоровоза нет уже три дня, - сообщают люди, показывая забитые до верху баки и разбросанные на асфальте мусорные пакеты.

Фото: соцсети. Двор между домами №22 и №26 по улице Первомайская.

Не отстает от всех вышеперечисленных дворов и тот, что находится по адресу: улица Привокзальная, д. 12.

Его жильцы просто опубликовали фото, даже не сопроводив его записью. Да и что тут писать? И так все понятно.

Фото: соцсети. Двор по улице Привокзальная, д. 12.

Не остались в стороне от всеобщей проблемы и жильцы дома №3 по улице Советская, у которых, в придачу к обычном мусору, скопились еще доски и шины.

- Это вообще как понимать? Мусор только с баков вывозят, остальное нет? - вопрошают люди.

Фото: соцсети. Двор по улице Советская, д. 3.

Кроме того, в комментариях отметились жильцы улиц Путилина, Обская, Строителей и Октябрьская. Проживающие на них северяне также заявили о хаосе, творящемся на мусорных площадках, и гадали о причинах случившегося.

В шутку лабытнангцы предположили, что в городе идет забастовка мусорщиков, но эта версия оказалась ошибочной. Дело в том, что у перевозчика, отвечающего за вывоз отходов, сломались сразу несколько машин.

- Нештатная ситуация - поломка сразу двух мусоровозов - послужила поводом для нарушения графиков вывоза ТКО. Сейчас ведется ручная уборка переполнения баков. После обеда на линию выведут две дополнительных машины. Все заявки фиксируются. На перевозчика (ООО «Авто-Миг+») составлены акты о нарушении сроков транспортирования ТКО. Региональный оператор приносит свои извинения лабытнангцам за сложившуюся ситуацию, - прокомментировал происходящее региональный оператор по обращению с ТКО на территории Ямала.

На данный момент сообщается, что мусор с улицы Первомайская уже вывезли.

К сведению ямальцев:

О любых проблемах с вывозом мусора необходимо сообщать напрямую региональному оператору, для этого работают следующие номера: 8-800-350-51-15, +7 (34922) 4 04 40. Также информацию можно оставить на официальном сайте оператора.