В Лабытнанги жильцам дома по улице Полярная сколотили крыльцо из трухлявых досок

Фото: Екатерина Смотрова. То самое крыльцо.

В Лабытнанги жильцы дома №6 по улице Полярная негодуют из-за крыльца около второго подъезда. По словам людей, ступеньки и саму площадку перед входом сколотили из досок, надежность которых вызывает сомнение.

- Спасибо, что меняете крыльцо... на старые доски. Неужели нельзя сделать сразу по-человечески? - возмущается местная жительница Екатерина Смотрова.

В качестве доказательств девушка разместила фото с изрядно потрепанными досками, которые в любой момент могут рухнуть под ногами людей.

Фото: Екатерина Смотрова. То самое крыльцо.

В комментариях к посту жители единогласно поддержали землячку в ее недовольстве и отметили, что принимать такую работу нельзя.

- Это кошмар, как сделали крыльцо. Напротив, в доме №4 по улице Полярная, и то сделали отличное крыльцо. А по этому, новому, страшно ходить с детьми, неужели нельзя сделать нормально? - задается вопросом Нина Мелентьева.

В скором времени на жалобу отреагировали в городском Управлении жилищно-коммунального хозяйства.

- Информацию передали профильным специалистам УЖКХ для работы с УК. Сотрудники УК проверят качество пиломатериала, при необходимости его заменят, - прокомментировали в ведомстве.

Также в городском управлении отметили, что контролировать качество работ, выполняемых управляющей компанией, в первую очередь обязанность собственников жилья. Если же ремонт выполняется некачественно или слишком долго, людям следует обратиться к ней с письменной претензией.

- Представителю собственников необходимо внести свои замечания в акт приемки работ и потребовать бесплатного устранения недостатков, - заключили в УЖКХ.

Отметим, что лабытнангцы довольно часто жалуются на работу «управляшек». Но больше всех отличилась УК «Комфортный дом» и «Престиж», уже не раз попадавшие за свое бездействие в поле зрения прокуратуры. Но ни надзорное ведомство, ни суд не могут заставить их работать, как того требует закон.