«Вы у нас как талисман»: в Салехарде жильцы домов по улице Комсомольская сердечно поздравили дворника с днем рождения

Мухтар Магомедгоджиевич принимает подарки

В Салехарде произошла очень добрая и трогательная история: жильцы домов №11 и №13 по улице Комсомольская поздравили с днем рождения своего дворника Мухтара Магомедова.

Не ожидав такого пристального внимания к своей персоне, мужчина немного засмущался, а слова благодарности за работу и теплые пожелания вовсе его растрогали.

- Мы желаем вам набраться сил перед снежной зимой. Счастья вам личного, наличного, надеюсь, мы вас не сглазим. Вы у нас как талисман с самого основания дома. Здоровья вам, всех благ, ну и не покидайте нас, - поздравили Мухтара жители многоэтажек.

Как и полагается, на празднике были все соответствующие атрибуты: торт, шарики и множество подарков.

- Спасибо, спасибо, - скромного благодарил жильцов Мухтар Магомедгоджиевич, принимая яркие пакеты с презентами.

После того как ролик с поздравлением завирусился в местных соцсетях, поздравить дворника решили и в администрации Салехарда.

- Мы очень рады, что после запуска нашей рубрики «Знакомство с дворниками» горожане теперь знают в лицо тех, кто делает их двор чище! Мы тоже с удовольствием присоединяемся к поздравлениям, - сказали в мэрии.

Кстати, в профессии Мухтар Магомедгоджиевич уже восемь лет, под его контролем - дома №11, №13 по улице Комсомольская и дом №62 по улице Республики. По словам жильцов, Мухтар - классный специалист и очень хороший человек.

Сам мужчина такого же хорошего мнения об окружающих его людях.

- Они всегда приветливы и любезны, - говорит дворник.