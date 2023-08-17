«Вы у нас как талисман»: в Салехарде жильцы домов по улице Комсомольская сердечно поздравили дворника с днем рождения

Мухтар Магомедгоджиевич принимает подарки
В Салехарде произошла очень добрая и трогательная история: жильцы домов №11 и №13 по улице Комсомольская поздравили с днем рождения своего дворника Мухтара Магомедова.
Не ожидав такого пристального внимания к своей персоне, мужчина немного засмущался, а слова благодарности за работу и теплые пожелания вовсе его растрогали.
- Мы желаем вам набраться сил перед снежной зимой. Счастья вам личного, наличного, надеюсь, мы вас не сглазим. Вы у нас как талисман с самого основания дома. Здоровья вам, всех благ, ну и не покидайте нас, - поздравили Мухтара жители многоэтажек.
Как и полагается, на празднике были все соответствующие атрибуты: торт, шарики и множество подарков.
- Спасибо, спасибо, - скромного благодарил жильцов Мухтар Магомедгоджиевич, принимая яркие пакеты с презентами.
После того как ролик с поздравлением завирусился в местных соцсетях, поздравить дворника решили и в администрации Салехарда.
- Мы очень рады, что после запуска нашей рубрики «Знакомство с дворниками» горожане теперь знают в лицо тех, кто делает их двор чище! Мы тоже с удовольствием присоединяемся к поздравлениям, - сказали в мэрии.
Кстати, в профессии Мухтар Магомедгоджиевич уже восемь лет, под его контролем - дома №11, №13 по улице Комсомольская и дом №62 по улице Республики. По словам жильцов, Мухтар - классный специалист и очень хороший человек.
Сам мужчина такого же хорошего мнения об окружающих его людях.
- Они всегда приветливы и любезны, - говорит дворник.