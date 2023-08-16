Заявили о себе на окружных соревнованиях

Фото: Михаил Шершнёв. Окружная награда для Анны Лазаревой.

В Новом Уренгое 12 августа состоялся массовый забег «Ямальский марафон – 2023», приуроченный ко Дню физкультурника. Участниками забега стали более 500 человек, включая главу газовой столицы Андрея Воронова. К уже привычным дистанциям на 3, 10 и 21 км добавилась ещё одна – длиной 42 км. Главными целями марафона стали пропаганда здорового образа жизни, развитие массового спорта и стимулирование роста спортивных достижений.

Во время открытия соревнований на сцене состоялось награждение лучших спортсменов города и региона. Под аплодисменты зрителей награду получила и главный специалист отдела управленческой отчётности и развития бизнес-процессов «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» (входит в «Роснефть») Анна Лазарева, которая вошла в число абсолютных победителей.

Из рук Андрея Воронова Анна получила Благодарность департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа.

- Бегать я начала 3 года назад, когда готовилась к Спартакиаде Общества. Потом началась пандемия и соревнования не состоялись. Но тренироваться не бросила. В этом году успела принять участие в полумарафоне «Сочи Автодром», где получилось занять второе место в своей возрастной категории. В мае на «Волгоградском марафоне» среди женщин стала второй в абсолютном первенстве на дистанции 10 км. Также принимала участие в «Казанском марафоне» и на дистанции 10 км. заняла седьмое место из 1509 финишировавших женщин. И вот буквально недавно – в начале августа завоевала второе место в своей возрастной категории среди женщин в санкт-петербургском полумарафоне «Северная столица», где на дистанции 21,1 км. финишировали 1400 женщин, - поделилась Анна.

Сейчас спортсменка тренируется шесть дней в неделю по два часа. Говорит, бег помогает отвлечься, сбросить с плеч лишний груз и привести мысли в порядок. Побеждать для неё давно уже стало доброй традицией. Вот и на «Ямальском марафоне» Анна не только показала лучший результат среди женщин, преодолев расстояние в 10 км за 40 минут 01 секунду, но также заняла третье место в абсолютном зачёте соревнований среди мужчин и женщин.

О том, какой ценой даётся победа, хорошо знает и другая сотрудница предприятия Юлия Гаврилова. В её копилке десятки наград на соревнованиях самого разного уровня. Сегодня она пришла поддержать подругу и подарила ей большой букет цветов.

- Я болела за Аню и нисколько не сомневалась, что к финишу она придёт первой. Она действительно большая молодец! – отметила Юлия Гаврилова.

Знают в компании и имя ещё одного результативного спортсмена – начальника отдела геологии и аудита запасов Ришата Ситдикова. На «Ямальском марафоне» он преодолел расстояние в 21 км за 01 час 33 минуты 16 секунд и стал четвёртым из 64 спортсменов на этой дистанции. Это отличный результат!

- Спорт дисциплинирует. Занимаясь спортом, ты становишься более ограничен во времени и планируешь свой день, свою загруженность. А когда ставишь цель, идёшь к ней и добиваешься результата – это всегда очень радует, – рассказывает Ришат Ситдиков.

В этом году в «Ямальском марафоне» поучаствовали более десяти сотрудников предприятия. Все они получили праздничную атрибутику, подарки, а также заряд бодрости и хорошего настроения.