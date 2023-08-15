«Температура опускается до -15 градусов»: салехардцы боятся зимовать в аварийном общежитии

Фото: соцсети. Общий коридор в общежитии.

В Салехарде жильцы аварийного общежития по улице Ямальская д. 6 с тревогой ждут предстоящей зимы. Дело в том, что здание является аварийным, в холода температура в жилых помещениях опускается до -15 градусов, а расселять людей пока никто не намерен.

Чтобы добиться огласки, один из жильцов выложил в соцсетях гневный пост, в подробностях рассказав, как они живут в таких нечеловеческих условиях и чего удалось добиться от властей, чтобы улучшить положение.

- В 2019 году администрация признала наш дома аварийным и подлежащим сносу, но не раньше декабря 2026 года. А условия у нас, мягко сказать, не совсем пригодные для нормального проживания: вода на общей кухне, слив течет под дом, туалет находится на улице, а в жилых помещениях температура около пола опускается до -15 градусов, - говорит северянка.

Затем, устав от такой жизни, люди обратились в администрацию и прокуратуру с просьбой передвинуть дату сноса на более ранний срок и были услышаны. Вот только решение не сильно обрадовало салехардцев, поскольку новый срок расселения - не позднее 30 июня 2026 года.

Однако в копилке властей все же оказалась одна хорошая новость: в доме отремонтируют полы. Обрадованные люди начали с нетерпением ждать этого события, а когда оно наступило, вновь разочаровались.

- И вот наступил 2023 год. Нам объявили, что будет ремонт - замена пола, но не тут то было. Полы меняют только на первом этаже в местах общего пользования, то есть в коридоре. Теперь вопрос! Скажите, пожалуйста, а жить мы должна тоже в коридоре?, - вопрошает горожанка.

В качестве доказательств северянка выложила фото, на которых виден перемолотый в труху пол, прогнившие доски и тот самый коридор, где будут вестись работы.

Фото: соцсети. Общий коридор в общежитии.

- Вот, можно наглядно убедится, в каком состоянии находится то, что называется основание дома, - добавила девушка.

В комментариях к посту люди пришли в ужас от увиденного и отметили, что так жить нельзя. Во-первых - это небезопасно, а во-вторых, в прогнивших досках может находиться вредная плесень и другие подобные организмы.

Фото: соцсети. Общий коридор в общежитии.

В городской администрации на недовольства людей сообщили, что ремонт пола - это поддерживающие мероприятия, которые позволят зданию простоять до момента расселения.

- До момента расселения проводятся поддерживающие мероприятия - укрепляются конструктивные элементы в местах общего пользования. На данном объекте уже проведена частичная замена окладного венца цокольного перекрытия с последующим восстановлением полов, - прокомментировали власти.

Фото: администрация Салехарда. Проделанные работы.

Но позволят ли данные меры вернуть тепло в комнаты людей, сказать сложно. Ведь в первую очередь поддерживающие мероприятия направлены на исключение внезапного разрушения здания до момента отселения жителей, а не на устранение последствий физического износа дома в целом.

Отметим, что проблема аварийного жилья в Салехарде очень актуально, в принципе как и на всем Ямале. Люди годами живут в разваливающихся деревяшках, дожидаясь очереди на переселение, которая все никак не наступает. Яркий тому пример - общежитие по ул. Ангальский мыс, д. 33, где провалился пол в туалете. Или двухэтажка по улице Геологов, д. 22, которая просто уходит под землю с живущими в ней северянами. Ею, кстати, заинтересовался сам глава СКР Александр Бастрыкин.