В Ноябрьске нашли пропавших при тушении пожара на Ямальской кошек

Фото: место пожара / Главное управление МЧС России по ЯНАО.

В Ноябрьске в пятницу, 11 августа, произошел страшный пожар. Две кошки при тушении огня в жилом доме на Ямальской потерялись. Хозяйка опубликовала пост, в котором просила неравнодушных жителей помочь в поисках пушистых любимцев.

Фото: Telegram-канал NSK.

- Вчера у нас сгорел дом Ямальская 4, подъезд 3, мы потеряли на улице двух кошек, пока я спасала других. Самка и самец. Черная немного подстриженная с зелеными глазами - откликается на кличку Багира. И персиково рыжий толстый британец по кличке Тиша. Люди их видели возле дома живыми. Помогите найти наших животных. Мы очень любим их и хотим найти, - цитируют женщину в Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал NSK.

В этот же день в социальных сетях появилась информация, что коты найдены, с ними все в порядке. Черная Багира и персиковый кот пришли к обгоревшему дому самостоятельно. Питомцев поймали и вернули хозяйке. Сейчас животные в порядке. Изначально черного кота вытащили из полыхающего огня, момент спасения попал на камеры мобильных телефонов очевидцев пожара.

Отметим, погорельцев, людей и животных, временно поселили в общежитие на Холмогорской.

Ранее мы писали о том, что в жилом двухэтажном доме на Ямальской, 4 произошел страшный пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В администрации Ноябрьска пообещали помочь погорельцам.