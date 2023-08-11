Жители Лабытнанги жалуются на «фекальный ручей», впадающий в реку

Тот самый ручей. Фото: соцсети.

Жители Лабытнанги не на шутку встревожены загрязнением окружающей среды нечистотами. По словам людей, некая организация сливает септик прямо в ручей, а затем все это попадает в реку.

Поднял данную тему один из местных жителей, пожелавший остаться анонимным. Он выложил в соцсетях пост и тем самым привлек внимание местных властей.

- Прошу местные власти принять меры и разобраться с организацией, которая сливает септик прямо в ручей. Раньше текла чистая вода, а теперь бегут фекалии. Это все стекает по ручью в лес, а затем и в реку, - возмущается северянин.

В качестве доказательств он прикрепил фото, на которых отчетливо виден ручей с коричневой водой.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

А еще лучше разглядеть отходы жизнедеятельности можно в нескольких видео, которые также снял мужчина.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что информация о произошедшем уже передана в профильное управление. В ближайшее время его специалисты проведут выездное обследование и, если нарушения будут обнаружены, виновные понесут ответственность.

Кстати, по словам людей, септики - известная проблема Лабытнанги, решить которую не могут уже долгое время. С каждым годом прохудившиеся септики топят все больше жилых дворов, и спасения от этого не видно.

Как показывает практика, ЧП подобного рода происходят в городе и зимой, и летом, а на устранение последствий уходит немало времени.

Пожалуй, самый обсуждаемый инцидент случился в конце января текущего года. Тогда разу несколько многоквартирников обросли фекальными сталактитами - застывшими стоками из труб. А причина этого, по словам мэрии, - халатность управляющих компаний.