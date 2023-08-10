Не могли подняться, начались судороги: в Новом Уренгое догхантеры отравили собак

Отравленные собаки

После небольшого затишья на Ямале вновь активизировались догхантеры. Так, в начале июля от рук злоумышленников погибли четыре пса из Ноябрьска, один из Надыма и два из поселка Уренгой. А вчера, 9 августа, печальная новость пришли из Нового Уренгоя - в страшных муках умерли еще двое хвостатых.

По словам волонтеров местного центра помощи бездомным животным «Подари мне жизнь», инцидент произошел в ДНТ «Северянин». Когда собак обнаружили, они уже не могли подняться и с трудом реагировали на происходящее.

В ролике, предоставленном зоозащитниками, хорошо видно, что у одного пса начались судороги, а второй даже не поднял головы при появлении людей.

К сожалению, спасти хвостатых так и не удалось. Ветврачи приняли решение усыпить животных - были показания к эвтаназии.

По словам горожан, погибшие собаки славились своей добротой, проживали стаей в дачном товариществе и никому никогда не принесли вреда.

Отметим, что это уже не первый случай отравления в ДНТ. Как рассказал Антон Куртев, в июля кто-то отравил еще трех собак - они умерли примерно в один день.

Подтвердила этот факт и руководитель центра «Подари мне жизнь» Екатерина Чернолихова. Кстати, тогда девушка написала обращение в полицию.

- Я написала обращение в течение недели после первой смерти. Прямо поулично, - говорит Екатерина.

Вот и сейчас руководитель фонда вновь обратилась в правоохранительные органы с целью привлечь хулиганов к ответственности. Будем надеяться, что догхантеры понесут заслуженное наказание.