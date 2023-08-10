В Надыме жители дома по улице Набережная имени Оруджева уже два месяца не видят света

Щиток в подъезде Фото: Вера Зенина

В Надыме жители дома №10 по улице Набережная имени Оруджева уже два месяца живут без света в подъезде. По словам людей, еще в начале лета подрядчик, выполняющий капремонт, демонтировал электрощетки, а новые так и не поставил.

- После демонтажа электрических щитков второй подъезд оставили без света. Электричества нет уже два месяца. Может быть уже начнете шевелиться? Или у нас в городе так принято, оставлять недоделанной свою работу? Уже темно, а некоторым людям со слабым зрением и пожилым трудно подниматься домой в темноте, - возмущается местный житель.

После публикации поста выяснилось, что подобное происходит и в других домах, где также идут ремонты.

- В доме №5 такая же ситуация. УК скидывает все на подрядчиков и советует обращаться к ним, - говорит Евгения Боженова-Петрова.

Также оставила гневный комментарий и Татьяна Кузнецова, проживающая на улице Набережная.

- На улице Набережная, 11 тоже самое. Нет света, - рассказывает девушка.

Кстати, как показывает практика, установка новых щитков еще совсем не значит, что свет загорится вновь. Именно с такой проблемой столкнулся Андрей Юрин.

- На проспекте Ленинградский, 19 уже больше месяца не работает свет. И это после замены электрических щитков, - негодует мужчина.

Совпадение или нет, но после появления данной жалобы выяснилось, что подрядчик, ремонтирующий десятый дом, исправит ситуацию уже сегодня.

- Подрядная организация, выполняющая капитальный ремонт внутридомовых систем электроснабжения по вашему адресу, сегодня устанавливает временные осветительные приборы. После завершения капитального ремонта сетей будут установлены постоянные светильники, - прокомментировали ситуацию в администрации Надымского района.