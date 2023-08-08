Власти Ямала ввели режим ЧС из-за масштабных природных пожаров

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На Ямале продолжает ухудшатся обстановка с природными пожарами: если 7 августа в округе горели 2 576 гектаров, то сегодня, 8 августа, площадь, охваченная огнем, превысила уже три тысячи гектаров - 22 очага.

В связи с этим региональное правительство приняло решение ввести режим ЧС. Сейчас все органы власти и ведомства, задействованные в тушении пожаров, переведены на усиленный режим работы, главная их цель - не допустить огонь до населенных пунктов, объектов экономики и ТЭКа.

Что касается местных жителей, для них сохраняется ограничение на въезд и пребывание в лесах Шурышкарского, Приуральского, Надымского, Пуровского и Красноселькупского районов. Находиться там могут лишь сотрудники организаций, чья трудовая деятельность напрямую связана с пребыванием в лесу.

Коме того, до 1 сентября на Ямале действует особый противопожарный режим. Это значит, что гражданам запрещается разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и мусор, проводить пожароопасные работы, также нельзя разбрасывать горящие спички, окурки и стеклянные тары.

- Наиболее сложная обстановка сейчас в Надымском, Пуровском, Ямальском и Красноселькупском районах. Для борьбы с огнем задействованы более 400 человек: сотрудники ГКУ «Ямалспас», ОАУ «Леса Ямала» и аэромобильная группировка МЧС, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Также в ликвидации пожаров участвуют три вертолета МИ-8 с водосливными устройствами и самолет-амфибия Бе-200, прибывший на Ямал из Красноярска.

Прибыли на помощь и спасатели из других регионов. Например, из Тюменской области приехала группировка в составе 21 пожарного, а из Иркутска - 53 пожарных. Сейчас они тушат пламя на территории Надымского района.

Кроме того, сегодня в округ прилетят 50 десантников из лесопожарного центра Архангельской области.

На данный момент, по уверению властей, угрозы населенным пунктам нет, как и пострадавших людей.

Вниманию ямальцев:

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).