Жители Лабытнанги жалуются на раздавленную и пыльную дорогу по улице 40 лет Победы

Фото: соцсети

Жители Лабытнанги жалуются на качество дороги по улице 40 лет Победы. Как уверяют горожане, трасса уже долгое время находится не в лучшем состоянии, а виноваты в этом рассекающие по ней большегрузы.

- Дорога по улице 40 лет Победы пребывает в ужасном состоянии: грузовые автомобили ее раздавили. Пыль стоит столбом, иногда даже и не не видно встречного автотранспорта, - рассказал один из автолюбителей.

Также, по словам мужчины, ранее трассу в некоторых местах засыпали асфальтной крошкой, после чего ее состояние значительно улучшилось. Но и этих мер все равно мало.

В качестве доказательств северянин прикрепил несколько фото, на которых видна песчаная дорога с провалившимися ямами и клубами пыли. Из-за последней в некоторых случаях и вправду сложно разглядеть движущийся в попутном направлении транспорт.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В комментариях к посту многие лабытнангцы поддержали земляка в его недовольстве, а особенно жильцы близстоящих домов.

- Это просто ужас! Из-за пыли невозможно открыть окна, машины грузовые летают круглые сутки. Я просила, чтобы для них хотя бы ограничили скорость, но никому это не нужно, - говорит жительница дома №3 по улице 40 лет Победы.

Исправить это, по мнению людей, помогут разве что установленные автоинспекторами камеры и знаки ограничения скорости.

Фото: соцсети

На недовольства людей в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что подрядчик неоднократно производил подсыпку дороги асфальтной крошкой, но раз есть жалобы, то в ближайшее время будет проведено ее обследование.

- Профильные специалисты ведомства проведут обследование данной дороги и обозначат подрядчику фронт работ по последующей подсыпке проблемных участков асфальтной крошкой, - заверили в управлении.