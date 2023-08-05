«Людей и техники не хватает»: в Ямальском районе несколько дней не могут потушить полыхающую тундру

Фото: администрация Ямальского района

На Ямале бушуют нешуточные природные пожары. На сегодняшний день в округе горят более 300 гектаров, среди которых есть и территория тундры. Причем огонь охватил не отделенную месть, а вблизи населенного пункта - поселка Панаевск.

Потушить пламя не могут уже несколько дней, из-за чего у местных жителей начинает нарастать паника.

- Срочно! Губернатор, просим помощи от МЧС! Горит тундра возле села Панаевск. Людей и техники не хватает. Горят места оленьих пастбищ, - пишут в соцсетях северяне.

Также к одному из сообщений прикреплено видео пожара. Автор уверяет, что ролик был снят четыре дня назад, а сейчас ситуация намного хуже.

На кадрах можно отчетливо разглядеть клубы дыма, уходящие вверх. И, судя по всему, пламя на месте действительно не маленькое.

Кстати, по словам ямальцев, дым виден даже из других поселений.

- Видно с Яр-сале. Ходил на берег, в ту сторону полетел вертолет, - сообщает Анатолий Яунгад.

Фото: Анатолий Яунгад

- Из Кутопьюгана видно. На глазах дым больше стал, - говорит Алена Неркагы.

Фото: Алена Неркагы

В администрации Ямальского района прокомментировали возникшую ситуацию, но насколько она серьезна и есть ли угроза населенному пункту, власти не сообщили.

- Возгорание возникло 3 августа в 18 километрах от населенного пункта, между реками Хорке-Яха и Янгута. В тушении задействованы две группы «Ямалспаса« из Салехарда и Яр-Сале в количестве 13 специалистов, а также группа добровольцев из Панаевска в составе 24 человек и 7 единиц техники, - прокомментировали в мэрии.

В настоящее пожарные и добровольцы продолжают бороться с огнем.