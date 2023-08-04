Жители Ямала делятся в соцсетях снимками уходящей «осетровой» луны

Фото: паблик «Происшествия Ноябрьск»
Августовское суперлуние, которое с нетерпением ждали все россияне, удалось увидеть и жителям Ямала. И хоть пик этого завораживающего астрономического явления пришелся на 1 августа, минувшей ночью в небе над Ноябрьском все еще можно было увидеть огромную оранжевую луну.
Зрелище оказалось настолько удивительным, что многие горожане решили не терять момент и сфотографировать спутник Земли. Разумеется, снимки быстро разлетелись по соцсетям.
Фото: паблик «Происшествия Ноябрьск»
- Какая красивая Луна этой ночью в Ноябрьске... Обалденно, - написала в ночь на 4 августа Alfiya Permanent-Studio в группе «Происшествия Ноябрьск» соцсети «ВКонтакте».
- Аж выть захотелось на луну, - согласился с девушкой пользователь под ником Лев Молодой.
Фото: Анна Богославская
Кстати, августовское полнолуние носит название «Осетровая луна» - такое имя ему дали индейцы Северной Америки, у которых август считался самым удачным временем для ловли осетра.
Фото: Mon Amour
Фото: Оксана Еф
Тем, кто по каким то причинам пропустил «Осетровую луна», расстраиваться не стоит, ведь впереди еще одно суперлуние. В ночь с 30 на 31 августа ямальцы, как и все другие жители страны, смогут лицезреть в небе уже «Голубую луну». Однако это совсем не значит, что лунный диск окрасится именно в голубой цвет. Таким интересным термином принято называть редкое явление, когда в один месяц происходят сразу два полнолуния.