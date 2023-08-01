Жители Салехарда обвинили власти в подмене яшмы на крашенный щебень в Парке Победы

Фото: соцсети

В Салехарде разгорается нешуточный скандал, связанный с яшмой для Парка Победы. Началось все с того, что накануне один из местных жителей опубликовал пост в соцсетях, где практически напрямую обвинил властей в подмене дорого камня на покрашенную щебенку.

- Уважаемая администрация Салехарда, а где же обещанная яшма по государственному контракту для парка Победы? Или слегка припудренная щебенка теперь считается яшмой? И цветочки-то не совсем айс. Могли бы и постараться, - возмущается анонимный пользователь.

В качестве доказательств автор прикрепил видео, в котором крупным планом показал уложенный камень. А чтобы у земляков не осталось сомнений, мужчина несколько раз пересыпал его места на место, после чего следы краски стали видны еще явственней.

Также горожанин опубликовал снимок и со цветами, к которым у него были претензии. На фото видны вполне симпатичные бархатцы и флокусы, но вот то, как они посажены, не поддается никакому объяснению. Цветы просто понатыкали как попало, оставив между ними значительные расстояния. И теперь клумба выглядит так, будто кто-то уже собрал с нее изрядный букет.

Фото: соцсети

В комментариях к посту горожане единогласно возмутились происходящим. Добавило масло в огонь и то, что речь идет не о простом парке, а Парке Победы, где проходит празднование 9 мая и чтят ветеранов.

- Покрасили дешевый щебень, которым засыпают ямы. Покрасили под яшму в Парке Победы, - негодует Виолетта.

- Нужно выложить фото тех, кто отвечал за закупку, транспортировку и выкладку «яшмы» на всеобщее обозрение. И фото их дворов! Пусть народ знает своих «героев», - предлагает Нурия.

- Вы для людей-то хоть раз постарайтесь, а? Память хоть добрую оставьте. Окружная столица, называется, - вздыхает Марина.

Кстати, обычно пресс-служба администрации оперативно отставляет комментарии под неодобрительными постами горожан, но не в этом раз. На данный момент с публикации записи прошли уже почти сутки, но ответа от ведомства так и не было

В связи с этим корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» направил свой запрос в администрацию Салехарда с просьбой прокомментировать данную ситуацию.