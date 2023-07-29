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Общество29 июля 2023 13:55

У школы в Новом Уренгое откопали утерянный бюст Ленина

На Ямале строители нашли памятник Ленину
Виктория Гаврик
Фото: Андрей Воронов / Telegram-канал.

Фото: Андрей Воронов / Telegram-канал.

Строители во время ремонтных работ на территории седьмой школы в Новом Уренгое обнаружили удивительную находку. Бюст российского революционера Владимира Ленина обнаружили у новоуренгойской школы №7. Об этом рассказал глава города Андрей Воронов в соцсетях.

Фото: Андрей Воронов / Telegram-канал.

Фото: Андрей Воронов / Telegram-канал.

- Смотрите, что откопали наши строители! Как думаете, на каком объекте, - подписал фотографии мэр Нового Уренгоя в Telegram-канале.

Частицу истории отмоют, отреставрируют и передадут в музейную комнату школы. Долгие годы памятник считался утерянным. Скульптура находилась в земле больше 30 лет. По словам преподавателей школы, бюст стоял в пионерской комнате в 90-х годах, но после пропал. Отыскать его не могли долгое время.

Фото: Андрей Воронов / Telegram-канал.

Фото: Андрей Воронов / Telegram-канал.

Напомним, в новоуренгойской школе №7 идет второй этап реновации. Согласно плану, строители отремонтируют первый и второй этажи, а также благоустроят прилегающую территорию. Главная задача властей - не просто сделать ремонт, а пересмотреть пространственные решения и создать современные помещения: коворкинги, лаборатории и зоны отдыха. В школе появятся учебные мини-лаборатории, современные цифровые устройства, а также игровые зоны для учеников младших классов.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ