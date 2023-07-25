В Ноябрьске маленькая трясогузка свила гнездо и вывела птенцов в песочнице детсада

Фото: администрация Ноябрьска.

В песочнице ноябрьского детского сада «Дюймовочка» трясогузка свила гнездо. Птенцы уже окрепли и покинули «дом», рассказали в администрации города Ноябрьска во вторник, 25 июля 2023 года.

— Воспитатели увидели в гнезде яйца. Трясогузка заботливо следила за потомством, выхаживала пять птенцов. Настал день — и пернатые начали свою самостоятельную жизнь. Такое в истории учреждения произошло впервые, — пояснили в мэрии города.

Фото: администрация Ноябрьска.

По мнению властей, трясогузка облюбовала место не случайно, судя по всему, ей такие условия пришлись по вкусу, и она решила устроить себе временное пристанище в столь необычном месте.

— Такое в истории учреждения произошло впервые. Как рассказала Татьяна Гниденко, заведующий «Дюймовочки», их сад экологической направленности. Детей с малых лет знакомят с растительным миром, приучают бережно относиться к природе. Проводят различные экологические акции. На территории учреждения обустроили маленький прудик, дошколята вместе с родителями участвовали в создании городка кормушек, — пояснили в администрации Ноябрьска.

По мнению орнитолога Марии Ивановой, трясогузка самая изобретательная в выборе гнездования.

Фото: администрация Ноябрьска.

— Особая любовь у этих птиц к различной технике. Брошенный комбайн, простаивающий трактор или баржа, севшая на мель, в трюме которой может быть свито гнездо, это не случайные, а излюбленные места гнездования трясогузок. Другая страсть - постройки человека. Точнее, всевозможные щели и ниши, где можно свить гнездышко и жить. В населенных пунктах близость дорог, трамвайных путей не только не смущают бесстрашных трясогузок, но и даже притягивает. Все возможные места гнездования птицы не перечислить. Гнездо ее можно встретить где угодно, — рассказала редакции «КП» эксперт.

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