Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ24 июля 2023 11:00

В Лабытнанги закроют психо-наркологический стационар, здание которого признали аварийным

Больных планируют отвозить в Салехард
Виктория Гаврик
Больных планируют отвозить в Салехард.

Больных планируют отвозить в Салехард.

Фото: Татьяна Коркина

Ямальцы обратились к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову с просьбой не закрывать психо-наркологический стационар, который расположен в городе Лабытнанги. Автор обращения Николай Пимкин.

— Уважаемый Дмитрий Андреевич, недавно я узнал, что психо-наркологическое отделение, закрывают, потому что оно не соответствует пожарным нормам. Однако инфекционное отделение, находящееся с психо-наркологическим отделением в одном здании соответствует, его не закрывают, — отмечают жители в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети ВКонтакте.

В пресс-службе городской больницы отметили, что помощь пациентам будет оказана, несмотря на закрытие стационара. В случае необходимости госпитализации, больных будут отвозить в Салехард. Рабочие места для специалистов будут сохранены в больнице Лабытнанги.

Большинство комментаторов поддержали автора поста и также попросили не закрывать психо-наркологический диспансер.

В департаменте здравоохранения ЯНАО редакции «КП» рассказали, что здание на Обской признано аварийным и не подлежит капитальному ремонту. Кроме того, оно находится достаточно далеко от Лабытнанги.

- Медицинская помощь в условиях стационара будет оказываться в профильном отделении Салехарда, амбулаторная по месту жительства, - сообщили в пресс-службе депздрава.

Красота и здоровье