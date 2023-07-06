Утки напуганы, лебеди не летят: в Салехарде катамаранщики выживают с озера диких птиц

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В Салехарде разгорается скандал вокруг Лебяжьего озера. Дело в том, что после его облагораживания обитающие там лебеди и утки потеряли покой, особенно из-за катамаранов. По словам людей, теперь пернатым на водоеме просто нет места.

- На Лебяжьем озере отдыхающие на катамаранах распугивают уточек. Уже и лебеди туда не летят. А когда-то там для птиц устанавливали плавающие домики. Может, надо определиться, там будет живой уголок или развлечения? - рассуждает в соцсетях местный житель.

В комментариях к посту мнения горожан разделились. Одни считают, что в новом месте отдыха нет ничего плохо, да и людям надо где-то проводить время. Другим же кажется, что в приоритете должны быть птицы, ведь они жили на озере всегда и изгонять их, как минимум, неправильно.

Но пока горожане лишь рассуждают о сложившейся ситуации, пернатые уже начали подыскивать для себя новые места обитания.

Все чаще в городе можно встретить уток с утятами, забавно семенящих вдоль бетонных строений.

- Раньше уточки прилетали на озеро, а потом, когда притащили эти катамараны, их там не стало, - говорит Лилия Лукиенко.

Теперь, как утверждают горожане, большинство птиц переселились на другое озеро, находящееся недалеко от магазина Магнит по улице Патрикеева. Оно не такое ухоженное как Лебяжье, грязное, все в мусоре и ржавом металле, но другой альтернативы у пернатых нет. А еще данный водоем временами пересыхает.

- Это озеро как лужа, иногда почти высыхает, год на год не приходится. То оно очень сильно разливается и затопляет все деревья, - рассказывает горожанка Елизавета.

А вот в регионально департаменте природных ресурсов и экологии опасения салехардцев не разделяют. Его представитель сообщил, что водоплавающая дичь, в том числе и утки, вид с высокой биологической адаптивностью. А это значит, что они без труда могут выносить городской экстрим, шумовые, световые и иные раздражители.

- Постоянное присутствие человека и технических средств не воспринимается животными как угроза существования, - подчеркнули в ведомстве.

Таким образом получается, что пернатым придется приспосабливаться к тем условиям, которые есть сейчас, ведь другие им вряд ли создадут.