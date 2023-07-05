«Замазали поверх жвачек»: надымчане возмущены качеством ремонта подъезда в доме по улице Зверева

Фото: соцсети

В Надыме жители дома №38 по улице Зверева негодуют из-за качества ремонта, проводимого в подъезде №4 управляющей компанией. По словам людей, сотрудникам «укашки» совершенно наплевать на качество работ, главное - быстрее доделать.

- Кто-нибудь проверяет ремонт «управляек»? В углах были налеплены жвачки, вот их так и замазали. Видимо, и красить эти жвачки будут, - возмущается местный житель.

В качестве доказательств автор поста прикрепил фото, на которых видны рядком налепленные жвачки, замазанные несколькими слоями штукатурки, но все равно остающиеся заметными.

Фото: соцсети

Однако это еще не все. Возмущены надымчане и подходом рабочих к ремонту входной двери. Вместо того, чтобы просто ее заменить, так называемые специалисты забили ее досками.

Фото: соцсети

- А последнее фото называется замена двери, забили досками - еще постоит, - добавил горожанин.

В комментариях к посту надымчане единогласно возмутились происходящим, а северянка Юлия Левченко-Береснева отметила, что подобный случай - не единственный в городе.

- У меня, год или два назад, подъездную дверь поверх объявлений покрасили, - вспоминает девушка.

В пресс-службе администрации Надымского района сообщили, что у мэрии нет полномочий контролировать работу управляющих компаний, но если у жильцов есть претензии, они могут написать жалобу в Госжилнадзор. После этого инспекторы проведут проверку и, если необходимо, примут меры.

Также власти напомнили жильцам, что если работа УК их не устраивает, то они вправе сменить ее, приняв данное решение на общем собрании.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что надымчане жалуются на разрушающиеся от ветра крыши.