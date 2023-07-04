Пост в соцсетях помог жителям Салехарда добиться ремонта дороги на окраине города

Фото: соцсети

Пока центр Салехарда строится и становится краше день ото дня, отдаленные микрорайоны города продолжают оставаться в упадке. Больше всего жителей этих территорий беспокоит состояние дорог, ухудшающееся с завидным постоянством. Причем большинство из них не то что не заасфальтированы, они даже не отсыпаны щебнем.

Так, в прошлом году на дорогу, превратившуюся в жидкое месиво, жаловались жильцы улиц Уфан и Чкалова, в текущем году, в конце мая, о развороченном подрядчиком проезде рассказали в соцсетях жители микрорайона Богдана Кнунянца, а теперь очередь дошла и до улицы Лесозаводская.

- Уважаемая администрация, примите уже меры! В районе улицы Лесозаводская грузовые машины, которые отсыпают участки под строительство гаражей, размесили нам всю дорогу! Дорога и без того не идеальная, а теперь вообще невозможно ездить на легковых машинах. Ямы по колено выдавили! Молчу уже про то, что возят и ночами, не давая спать людям, - рассказал горожанин.

Также автор поста сообщил, что местные жители не раз обращались по данному вопросу к чиновникам, которые, в свою очередь, обещали заняться проблемой, но ответных мер так и не последовало.

- Обещаний было много, но ничего не сделали и не предприняли. Везде пишут про благоустройство города, а по факту работы идут только в центре! В конце концов тут тоже люди живут, - возмущается аноним.

На прикрепленных фото отчетливо видна земля, «изрезанная» колеями, и лужи, не пересыхающие даже в солнечную погоду.

Фото: соцсети

Спустя время в комментариях появилось сообщение от горожанки Натальи Калугиной, которая подтвердила слова автора поста и рассказала о своих попытках спасти дорогу.

- Была на личном приеме у двух представителей администрации в лице Олега Куруча и Алексея Ноги. Обещаний было много, в том числе ограничение движения для грузового транспорта и отсыпки дороги. На сегодняшний день никаких мер не принято, а ситуация только ухудшается. Ездить по дороге практически невозможно, а ходить пешком - тем более, - резюмировала северянка.

Удивительно, но после публикации на дороге начались подвижки. По словам людей, приехавшие специалисты оперативно засыпали самую большую яму, в которой и застревали машины.

Фото: Елена Лукина

Однако одно дело привести дорогу в порядок и совсем другое сохранить ее. Жители беспокоятся, что если власти не решат проблему с большегрузами, участок вновь может превратиться в земляное месиво, как раньше.