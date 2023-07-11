Карьер в Ноябрьске превратили в помойку: местные жители возмущены поведением отдыхающих

Фото: соцсети

В Ноябрьске отдыхающие превратили карьер в гору мусора. Сообщение об этом в соцсети написали местные жители, пожаловавшись на то, что место для отдыха, куда приезжают многие горожане, превратили в настоящую помойку.

- Сегодня поехали позагорать и вот какая картина перед глазами. Карьер превратили в помойку. Везде валялись горы пустых бутылок и пластиковой посуды. Огромное спасибо парням, которые откликнулись и помогли собрать хоть что-то, так как пакетов было всего несколько в багажнике. Но там еще полно мусора и вдоль дороги тоже - написала местная жительница.

Фото: соцсети

В своем сообщении женщина обратилась к администрации города с просьбой поставить на выезде из зоны отдыха несколько мусорных баков.

- Может это поможет хотя бы частично решить проблему загрязнения территории отдыхающими. Понятно, что карьер - это не городской пляж и купаться там вроде как запрещено, но люди все равно туда ездят, даже просто позагорать и отдохнуть - поясняет северянка.

Жители Ноябрьска, комментируя эту ситуацию, высоко оценили усилия парней, которые собрали мусор, и осудили тех, кто не смог убрать за собой после отдыха.

Фото: соцсети

- Да там каждый год такое. Мы просто приезжали полюбоваться природной красотой, каждый раз собирали какой-нибудь мусор и сокрушались по поводу свинского поведения. И самое интересное, что даже те, кто здесь отписывается, могут быть такими же - пишет другая горожанка.

Представители администрации Ноябрьска отреагировали на возмущение горожан и на сложившуюся ситуацию и сообщили, что в зоне отдыха установлены специальные контейнеры для отходов, при этом мусор из них вывозят ежедневно, после уборки пляжа.

- Использование контейнеров сделает время жителей Ноябрьска, проведенное на берегу водоема, более комфортным. Сейчас на территории пляжа чисто. Благодарим Вас за неравнодушие. В местах для отдыха, обустроенных на территории города (прибрежная зона оз. Ханто, оз Светлое, лесной массив ул. Изыскателей и др.), установлены контейнеры для накопления отходов. Отдыхая за городом, на природе, жители должны мусор забирать с собой, не засоряя природу. Если вы стали свидетелями загрязнения, рекомендуем зафиксировать факт (видеофиксация) и сообщить о нем в дежурную часть ОМВД России по Ноябрьску - говорится в сообщении администрации.

Фото: администрация Ноябрьска

Напомним, ранее мы писали о том, что пост в соцсетях помог жителям Салехарда добиться ремонта дороги на окраине города. При личном обращении людей власти лишь обещали, но ничего не делали.