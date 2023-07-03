«Мой краш - мент из Нового Уренгоя»: Клава Кока втюрилась в улыбчивого ямальского полицейского

Фото: телеграм-канал Клавы Коки

Популярная певица Клава Кока ошарашила поклонников необычным заявлением. После выступления в Новом Уренгое на Дне молодежи сердце девушки оказалось занято, и не местным нефтяным олигархом, а обычным полицейским.

О вспыхнувших чувствах артистка рассказала в своих соцсетях, а затем даже попросила совета у подписчиков.

«Что делать, если я вкрашилась в мента? Наша встреча была мимолетной, но вы только посмотрите на него», - признается певица своим поклонникам.

Скриншот из видео

Желая разделить с фанатами свое счастье, Клава показала и самого возлюбленного. В ролике, снятом артисткой, полицейский стоял в толпе разгоряченных новоуренгойцев и следил за порядком, а когда она спустилась со сцены и подошла поближе - одарил ее сногсшибательной улыбкой. При этом момент видео с правоохранителем сопровождается песней «Втюрилась», исполнительницей которой является сама Клава.

Кстати, во время концерта на сцену к девушке решил прорваться некий молодой человек, но попытка оказалась тщетной. После выступления певица нашла его и задала вопрос, волнующий весь город: «Почему ты выбегал на сцену?». В ответ парень сообщил, что хотел сделать Клаве предложение.

Разумеется, ответить взаимностью на чувства юноши она не смогла.

«Извини, но мой краш - мент из Нового Уренгоя», - написала Кока в своем видео.

Скриншот из видео

Напоминаем, что это уже не первый приезд певицы на Ямал. В прошлом году девушка выступила на 50-летие Надыма, сорвав аншлаг. В попытке увидеть звезду многие горожане повели себя не совсем достойно: они толкались, ругались и вытаптывали клумбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я не представляю эту жизнь без тебя»: в Новом Уренгое парень сделал предложение девушке на концерте певицы Asti. Избранница молодого человека ответила согласием (подробнее)