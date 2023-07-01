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Общество1 июля 2023 14:02

В Салехарде двое мужчин фотографировали маленьких девочек на детской площадке

Сейчас их разыскивает полиция
Вера Зенина
Вера Зенина
Те самые мужчины

Те самые мужчины

Жители Салехарда не на шутку встревожены ситуацией, произошедшей на детской площадке у Лебяжьего озера. По словам местной жительницы, двое взрослых мужчин, восседая на лавочке, без стеснения снимали на телефоны маленьких девочек.

- Двое мужчин 20-28 лет фотографировали мимо проходящих девочек-подростков и девочек 8-11 лет. Показательно вставали на фоне девочек и фотографировали себя. Увиденное просто повергает в шок, - заключила северянка.

Также женщина сообщила, что на вопрос, заданный мужчинам о том, зачем они это делают, вразумительного ответа получить от них не удалось.

- Отвечают на «своем» языке, ничего понятного мне не удалось услышать, - сказала северянка.

На опубликованном видео можно заметить двух мужчин с телефонами, сидящих на лавочке. А затем они уходят с площадки, выгнанные женщиной, заподозрившей их в непотребстве.

В комментариях к посту салехардцы единогласно возмутились происходящим и выдвинули идею, что было бы неплохо усилить в городе безопасность. Например, возродить народные дружины, следящие за порядком, или привлечь казаков с плетками.

Сейчас подозрительных мужчин разыскивают полицейские. Не исключено, что за свои выходки им предстоит ответить перед законом.

- По данному факту в ОМВД России по городу Салехарду зарегистрирован материал проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, зафиксированные на видео, - прокомментировали в ведомстве.

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