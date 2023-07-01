В Салехарде двое мужчин фотографировали маленьких девочек на детской площадке

Те самые мужчины

Жители Салехарда не на шутку встревожены ситуацией, произошедшей на детской площадке у Лебяжьего озера. По словам местной жительницы, двое взрослых мужчин, восседая на лавочке, без стеснения снимали на телефоны маленьких девочек.

- Двое мужчин 20-28 лет фотографировали мимо проходящих девочек-подростков и девочек 8-11 лет. Показательно вставали на фоне девочек и фотографировали себя. Увиденное просто повергает в шок, - заключила северянка.

Также женщина сообщила, что на вопрос, заданный мужчинам о том, зачем они это делают, вразумительного ответа получить от них не удалось.

- Отвечают на «своем» языке, ничего понятного мне не удалось услышать, - сказала северянка.

На опубликованном видео можно заметить двух мужчин с телефонами, сидящих на лавочке. А затем они уходят с площадки, выгнанные женщиной, заподозрившей их в непотребстве.

В комментариях к посту салехардцы единогласно возмутились происходящим и выдвинули идею, что было бы неплохо усилить в городе безопасность. Например, возродить народные дружины, следящие за порядком, или привлечь казаков с плетками.

Сейчас подозрительных мужчин разыскивают полицейские. Не исключено, что за свои выходки им предстоит ответить перед законом.

- По данному факту в ОМВД России по городу Салехарду зарегистрирован материал проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, зафиксированные на видео, - прокомментировали в ведомстве.