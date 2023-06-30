«Это же кем нужно быть?»: в Лабытнанги кто-то систематически подбрасывает щенков за гаражи

Один из выброшенных щенков

Уже который день жители Лабытнанги обсуждают ситуацию с выброшенными на улицу щенками. Некто из раза в раз оставляет хвостатых малышей за гаржами, совсем не терзаясь муками совести.

Поднял эту тему Юрий Зуев, он же и обнаружил первых четырех щенков. Возмущенный случившимся, мужчина опубликовал в соцсетях гневный пост, осудив того, кто это сделал.

- Это же кем нужно быть, чтоб таких малышей выкинуть за гаражи? Им месяца полтора от роду. Заберите, пожалуйста, а то они погибнут от голода, либо собаки загрызут, - обратился к землякам северянин.

На видно, опубликованном горожанином, трое маленьких щеночков виляют хвостами и облизываются после молока, принесенного лабытнангцем. А четвертый, уже отобедав, просится на ручки к мужчине, жаждя любви и внимания.

- Вот такие мулипуськи у нас тут, нос в молоке. Ой, какие красавцы, - говорит северянин, снимая малышей.

Сначала люди предположили, что щенята и родились за гаражами, но Юрий опроверг это предположение.

- Эти гаражи рядом с моим домом. Я мимо них гуляю со своей собакой по несколько раз в день, раньше их не было. Щенков кто-то принес и выкинул за этими гаражами! По щенятам видно, что они находились в доме, так как чистые и не пахнут псиной, - говорит горожанин.

В итоге опубликованный пост помог, малышей забрали, и все успокоилось, но ненадолго. Уже на следующий день за гаражами появился еще один щенок, меньше предыдущих.

- Вчера, после того как забрали четырех выкинутых щенят, какая-то нелюдь, туда же, за гаражи, подкинула еще одного щеночка, которому от роду недели две с половиной, - рассказал Юрий об еще одном происшествии.

Поскольку щенок был очень маленьким и оставлять его на улице было просто опасно, мужчина забрал кроху домой и напоил вкусным молоком. Теперь у собачки все хорошо.

Фото: Юрий Зуев

Остальные горожане единогласно осудили человека, сотворившего такое с беззащитными животными, и понадеялись, что больше за гаражами никого не появится.