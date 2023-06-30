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Общество30 июня 2023 8:55

«Это же кем нужно быть?»: в Лабытнанги кто-то систематически подбрасывает щенков за гаражи

За два дня на улице оказались пять малышей
Вера Зенина
Вера Зенина
Один из выброшенных щенков

Один из выброшенных щенков

Уже который день жители Лабытнанги обсуждают ситуацию с выброшенными на улицу щенками. Некто из раза в раз оставляет хвостатых малышей за гаржами, совсем не терзаясь муками совести.

Поднял эту тему Юрий Зуев, он же и обнаружил первых четырех щенков. Возмущенный случившимся, мужчина опубликовал в соцсетях гневный пост, осудив того, кто это сделал.

- Это же кем нужно быть, чтоб таких малышей выкинуть за гаражи? Им месяца полтора от роду. Заберите, пожалуйста, а то они погибнут от голода, либо собаки загрызут, - обратился к землякам северянин.

На видно, опубликованном горожанином, трое маленьких щеночков виляют хвостами и облизываются после молока, принесенного лабытнангцем. А четвертый, уже отобедав, просится на ручки к мужчине, жаждя любви и внимания.

- Вот такие мулипуськи у нас тут, нос в молоке. Ой, какие красавцы, - говорит северянин, снимая малышей.

Сначала люди предположили, что щенята и родились за гаражами, но Юрий опроверг это предположение.

- Эти гаражи рядом с моим домом. Я мимо них гуляю со своей собакой по несколько раз в день, раньше их не было. Щенков кто-то принес и выкинул за этими гаражами! По щенятам видно, что они находились в доме, так как чистые и не пахнут псиной, - говорит горожанин.

В итоге опубликованный пост помог, малышей забрали, и все успокоилось, но ненадолго. Уже на следующий день за гаражами появился еще один щенок, меньше предыдущих.

- Вчера, после того как забрали четырех выкинутых щенят, какая-то нелюдь, туда же, за гаражи, подкинула еще одного щеночка, которому от роду недели две с половиной, - рассказал Юрий об еще одном происшествии.

Поскольку щенок был очень маленьким и оставлять его на улице было просто опасно, мужчина забрал кроху домой и напоил вкусным молоком. Теперь у собачки все хорошо.

Фото: Юрий Зуев

Фото: Юрий Зуев

Остальные горожане единогласно осудили человека, сотворившего такое с беззащитными животными, и понадеялись, что больше за гаражами никого не появится.

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