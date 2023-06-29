Жители Ноябрьска высмеяли доски, вставленные в межпанельные швы дома по улице Космонавтов

Фото: соцсети

В Ноябрьске жители дома №26 по улице Космонавтов негодуют из качества капремонта, проводимого подрядчиком. По словам людей, то, что делаю строители, сложно назвать качественной работой и больше похоже на какой-то беспредел.

- Вот так идет капитальный ремонт по улице Космонавтов, д. 26. Вместо того, чтоб сделать качественно, делают как попало, а зимой будет все промерзать. Не меняют канализационные трубы в подвалах. Столько денег платим за коммунальные услуги, а работать не хотят, - возмущается один из жильцов.

Также северянин обратился с вопросом к властям, поинтересовавшись, почему многоэтажку не обшивают сайдингом, как это делается на улице Советская, д. 76? По какой-то причине рабочие только собираются покрасить дом, и на этом все.

В качестве доказательств ноябрянин прикрепил фото, на которых видны доски, вставленные в межпанельные швы, а сверху на них «красуется» немного монтажной пены.

Фото: соцсети

В комментариях к посту горожане оставили не мало комментариев, в которых высмеяли работу подрядчика, и охарактеризовали ее просты словом - тяп-ляп.

Фото: соцсети

В городской администрации сообщили, что подрядной организации сделаны замечания по восстановлению кромок стеновых панелей фасада, при этом выполняемые работы прописаны в проектно-сметной документации, разработанной специализированной организацией.

- Принято решение по окраске фасада, необходимость выполнения работ по его утеплению отсутствует, - прокомментировали власти.