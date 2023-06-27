«Яму раскопали и тишина»: в Ноябрьске коммунальщики уже месяц держат жителей улицы Ленина без горячей воды и не начинают ремонт

Фото: соцсети

В Ноябрьске жители домов №54, №54а и №54б по улице Ленина негодуют из-за затянувшегося ремонта теплосетей. Как утверждают люди, единственное, что сделали рабочие - выкопали в начале месяца яму возле одной из многоэтажек, и после этого все встало.

Чтобы придать ситуацию огласке и хоть как-то повлиять на ответственных лиц, горожане выложили в соцсетях гневный пост, требуя предоставить им четкую информацию о дате возвращения горячей воды.

- Шел 29-ый день отключения горячей воды и проведения так называемых «планово-профилактических ремонтных работ». Мы так понимаем, что 1 июля горячей воды нам не ждать? Очень четко «Энерго-Газ-Ноябрьск» отключает горячую воду, а вот с подключением у них всегда проблемы. Яму возле дома раскопали и тишина, никого не видно. В квартирах холодно, на улице также не жарко, месяц вода в кране холодная, хорошая «забота» о жителях города. Какого числа планируется включение горячего водоснабжения? - вопрошают ноябряне.

В качестве доказательств автор поста прикрепил фото, на котором виднеются там самая яма и прорубленная дыра в стене одного из домов.

Фото: соцсети

Как пояснили в Ао «Энерго-Газ-Ноябрьск», долгое ожидание - не прихоть, а необходимость. Дело в том, что для замены сетей на участке между домами №54б и №58 необходимо перекрыть единственный на данный момент проезд во двор, а это невозможно.

- Поэтому работы здесь начнутся только после того, как будет открыт проезд со стороны домов №52 и №56. Сейчас его восстанавливают после проведения ремонтных работ, - прокомментировали в организации.

Что же касается горячей воды, в дома №52 и №56 она вернутся в первых числах июля, а в дома №54, №54а, №54б и №58 - по временной схеме.

Однако сами жители многоэтажек, где сейчас ремонтируют проезд, говорят, что окончание работ там даже не предвидится.

- У нас и так с одной стороны уже месяц двор перекрыт. И не похоже, что там все к завершению движется. Может, стоит как-то ускориться? А то разрыть там разрыли, а чинить никто не чинит, - возмущается Татьяна Кобдикова.

Фото: соцсети

Если все действительно так, как говорят в «Энерго-Газ-Ноябрьск», то возникает следующий вопрос: зачем людям отключили горячую воду на целый месяц, заранее зная, что работы вестись не будут? Или план ремонта дорог и теплосетей не был согласован друг с другом? Ответ на это организация не предоставила.

Отметим, что жители Ноябрьска довольно часто жалуются на качество воды и работу коммунальщиков. Например, прошлым летом, когда начались гидравлическая испытания на сетях, в квартирах горожан побежала вода цвета кока-колы, и продолжалось это не одну неделю.