В Ноябрьске жильцов многоквартирного дома по улице Республики заставляют ждать капремонта крыши 14 лет

Фото: Евгений Нуждин

Ноябряне, проживающие в дома №53 по улице Республики, негодуют из-за наплевательского отношения управляющей компании к своим обязанностям. По словам людей, в доме уже который год нет нормального ремонта, а то, что делают работники управляшки, таковым назвать нельзя.

- Замечательно качество ремонта по улице Республики д. 53. В сентябре 2022 года закончили, в апреле 2023 года все облезло, - возмущается один из жильцов.

В качестве доказательств автор поста прикрепил фото, на котором видна отпавшая краска со стен и потолка, причем с последнего обвилась даже штукатурка.

Фото: соцсети

Обслуживает данный дом управляющая компания «Статус-2», но вот каким образом многоэтажка оказалась в ее ведении, неизвестно. Собрание собственников даже не проводилось, а протокол передачи сотрудники компании так никому и не показали.

Однако подъезд - это еще полбеды. Гораздо хуже ситуация обстоит на крыше. По словам Евгения Нуждина, там уже началось отслоение гидроизоляции от основания стены, но никому до этого нет дела.

Фото: Евгений Нуждин

Кстати, ранее дом находился под управлением ТСЖ« Республика», которое также не спешило с работами. После проверки, организованной региональным департаментом Госжилнадзора в 2021 году, его руководителю было велен привести в порядок не только кровлю, но и другие помещения.

Отметим, что проблемы с крышей начались еще в 2019 году. По просьбе жильцов 3 июля промышленные альпинисты осмотрели покрытие кровли и пришли к выводу, что здесь необходим капремонт. Вот только согласно программе Фонда капитального ремонта, работы проведут лишь в 2033 году.

В пресс-службе городской администрации корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» еще раз подтвердили эту информацию, сообщив, что капремонт крыши и фасада данного дома запланирован на период 2032-2034 годов.

Что касается облезшего тамбура, причина заключается в скрытых протечках. Сейчас специалисты «Статус 2» заняты их устранением.