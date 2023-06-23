«Все без толку»: в Надыме родители бьют тревогу из-за чрезмерного пристрастия подростков к вейпам

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Надымские родители не на шутку встревожены популярностью вейпов среди детей. Подняла эту тему одна из местных жительниц, напрямую столкнувшаяся с данной проблемой. Не в силах повлиять на своего ребенка, женщина опубликовала пост в соцсетях, надеясь заручиться поддержкой земляков и получить совета.

- Пишу этот пост, что бы дать огласку проблеме. Многие родителя, я уверенна, поймут меня и поддержат. Речь идет о детях-подростках и вейпах, которые они парят и парят, несущих вред организму. У моего ребенка из-за этого уже реальная проблема с легкими. Мы, как родители, разговариваем, наказания тоже пробовали, но каждый раз находим этот вейп, забираем и выкидываем, но все без толку. И это при том, что мы с мужем не курим вообще, - рассказывает надымчанка.

По словам женщины, серьезно подрывает борьбу с вейпами то, что купить их в городе может любой подросток, и это не смотря на недавно вышедший закон. В частности речь идет о группах в соцсети «ВКонтакте» и телеграм-канал с соответствующей тематикой.

В качестве доказательства горожанка опубликовала несколько фото с объявлениями из данных сообществах. Судя по всему, продажу в них ведут не только обычные люди, которые продают свое, но и предприниматели, предлагающие целый ассортимент товаров.

Скриншоты из чата

В комментариях к посту большинство горожан поддержали землячку в ее недовольстве. По словам людей, подобные группы надо жестко мониторить, хотя это и не просто.

А еще надымчане рассказали, что в городе орудуют несколько подростков, которые продают «электронку» детям помладше.

- Я знаю фамилии детей, которые продают нелегально и несовершеннолетним. Написать заявление на них? Это испортить им жизнь, - рассуждает Евгения Сафонова.

Подключился к разговору и владелец табачных сетей Эльсевар Расулзаде. По словам мужчины, он уже устал бороться с такими «телегам», поскольку управы на них нет.

- Они продают несовершеннолетним, а потом родители думают, что они берут в магазинах, - говорит бизнесмен.

Итогом всего этого обсуждения стал комментарий от администрации Надымского района. Власти поблагодарили женщину за сигнал и сообщили, что передали информацию в городской отдел полиции.

- В отношении указанных сообществ проведут проверку, - подчеркнули в мэрии.