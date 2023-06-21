В Лабытнанги мать погибшего бойца СВО уже полгода ждет ремонта кухни, обещанного администрацией

Фото: Игорь Стогов

В Лабытнанги разгорается нешуточный скандал, причина которого - мать погибшего бойца СВО. Дело в том, что еще зимой власти пообещали пожилой женщине сделать ремонт на кухне, но, как говорится, воз и ныне там.

Эту историю рассказал местный житель Игорь Стогов, лично пообщавшийся с северянкой.

- Женщина неоднократно обращалась в администрацию по поводу ремонта кухни в ее муниципальном жилье. Но власти не реагируют, оттягивали до последнего, - говорит мужчина.

Первая комиссия побывала в доме женщины еще в январе, как только сало известно о гибели ее сына. Тогда представители власти тщательно обследовали помещение, в том числе канализацию с проводкой, и сказали, что делать надо абсолютно все.

Затем, уже в феврале, ответственные лица вновь приехали к женщине и пообещали сделать ремонт уже во всей квартире, причем в сжатые сроки.

В следующие визиты представители мэрии составили перечень необходимых работ, а 2 мая женщине сообщили, что ремонт начнется через месяц, 2 июня.

- Пожилая женщина с больным сердцем и кардиостимулятором живет в стрессе уже полгода. В апреле администрация сообщила ей, что нужно освободить комнату для ремонта. Три месяца человек испытывает огромные неудобства, потому что живет на сумках, - возмущается Игорь.

Фото: Игорь Стогов

Когда работы так и не начались, горожанка вновь обратилась в администрацию, чтобы уточнить сроки, но вместо однозначного ответа услышала неопределенные речи про нехватку денег и отказавшегося подрядчика.

Затем, чтобы успокоить северянку, власти предложили сделать ей частичный ремонт, но такой исход событий не устроил женщину и она отказалась.

В городской администрации корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что по данному обращению действительно был запланирован ремонт, выделено финансирование, но подрядчик оказался недобросовестным, поэтому контракт с ним пришлось расторгнуть.

- Объявлен новый конкурс по определению подрядчика, 23 июня он будет известен. Ход ремонтных работ проконтролируем, - пообещали в мэрии.

Также там отметили, что семьи каждого участника спецоперации находятся под опекой и все их пожелания учитываются.

Что касается сына женщины, он не был мобилизован. Мужчина сам принял решение заключить контракт и отправится в зону спецоперации.