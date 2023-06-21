Фото: Наталья Зайцева

В первый день лета сотрудники «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», дочернего общества компании «Роснефть», провели благотворительную акцию «Ярмарка добра». Молодые специалисты организовали и провели такое мероприятие уже во второй раз.

- Цель акции - собрать средства, которые пойдут на помощь благотворительным организациям. В этом году мы оказываем поддержку Новоуренгойскому городскому обществу инвалидов, - рассказывает председатель Совета молодых специалистов Иван Савкин.

На ярмарке представили творческие работы 28 специалистов компании и членов их семей: картины, фотографии, статуэтки, интерьерный декор, вышивка, аксессуары, элементы одежды, мягкие игрушки, кондитерские изделия, выпечка и многое другое. Поучаствовать могли все желающие, для этого нужно было подать заявку.

Одна из участниц благотворительной акции - помощник генерального директора Татьяна Ивангородская. Для неё мероприятие - это не только возможность сделать доброе дело, но и желание раскрыть свой творческий потенциал. Она связала две игрушки.

Фото: Наталья Зайцева

- Я создала много таких работ для своих друзей. Мне кажется, они очень забавные и поднимают настроение. Этих овечек назвала «милашки», - рассказывает о своих изделиях Татьяна Ивангородская. - В «Ярмарке добра» я участвую впервые, но раньше со своими работами заявлялась в городских благотворительных мероприятиях. Они очень заряжают позитивом. В первую очередь мы вносим вклад в то, чтобы подарить радость детям. Также это возможность для нас самих испытать радостные эмоции.

Разнообразие и качество работ показало, что в коллективе предприятия работают творческие, увлечённые и неравнодушные люди. Каждый из пришедших на «Ярмарку добра» нашёл себе подходящее украшение для домашнего интерьера или рабочего пространства.

Фото: Наталья Зайцева

- У нас часто проходят различные мероприятия и акции, и я всегда стараюсь принимать в них участие. Хочется отметить, что в компании достаточно высокий уровень корпоративной культуры, поэтому в мероприятиях все участвуют с удовольствием, - отмечает участник акции Игорь Самсонов. - Радует, что у нас есть возможность помочь тем, кому это действительно нужно и оценить творчество коллег. Я, например, сегодня приобрёл чудесную картину с совой, символом Нового Уренгоя, и собираюсь разместить её у себя в кабинете, осталось только найти рамку.

Всего во время проведения благотворительной акции волонтёры собрали более 45 тысяч рублей. Все они пойдут на доброе дело.