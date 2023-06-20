На Ямале медведь-пловец устроил соревнования с рыбаками

Мишка неутомимо гребет к берегу

С наступлением теплых деньков жители Ямала все чаще встречают диких животных, переплывающих полноводные реки.

Например, в конце мая двое рыбаков из Шурышкарского районе засняли парочку лосей, гребущих через реку Войкар. Неутомимо преодолевая метр за метром, сохатые приближались к земле, чтобы вступить на нее и затем добраться до более северных широт.

А недавно все в том же Шурышкарском районе рыбаки повстречали плывущего медведя. Когда мужчины схватились за камеру, косолапый уже был на середине реки и изо всех сил бил лапами по воде, желая быстрей добраться до суши.

- Мишка косолапый по лесу идет, - крикнул хищнику северянин.

Услышав человеческую речь, медведь повернул голову в сторону рыбаков, но направления не сменил.

Глядя со стороны можно подумать, будто косолапый решил затеять гонку с людьми. Периодически поглядывая в их сторону, он продолжал неустанно грести и даже выбился вперед.

Но бывают и случаи, когда хищники не в силах совладать с водной стихией. И тогда она начинает брать над ними вверх, вгоняя в панику.

Именно это и произошло с маленьким медвежонком, полезшим в реку без мамы. Устав плыть, косолапый прибился к лодке рыбаков, которые, как на счастье, оказались поблизости, и начал цепляться за нее из последних сил. Не испугавшись маленького хищника, мужчины сразу же бросились его спасать, используя подручные средства.