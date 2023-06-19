В Салехарде рабочие втыкают дорожные знаки посреди тротуаров

Фото: телеграм-канал «ЯМАЛ 89»

Жители Салехарда пребывают в недоумении от «креативных» решений местных дорожников. Дело в том, что прокладывая новый тротуар на улице Шалгина, рабочие воткнули посередине него столб со знаком пешеходного перехода.

Необычное решение ремонтников появилось в местном телеграм-канале «ЯМАЛ 89» и наделало немало шума.

- На улице Шалгина делают новый тротуар, как и в микрорайоне Комбинат столб воткнули ровно посередине, - негодует местный житель, приславший пост.

И правда, на опубликованных снимках отчетливо виден знак пешеходного перехода. Но, вопреки всем доводам разума, расположен он в центре новенького тротуара, а не с краю.

Фото: телеграм-канал «ЯМАЛ 89»

Некоторых жителей данная новость весьма насмешила. Салехардцы отметили, что это такой прикол для любителей позалипать в телефоне на ходу.

В городской администрации корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что волнения жителей абсолютно беспочвенный, поскольку работы на данном участке еще не закончены.

- Работы по обустройству тротуаров еще не завершены. Столб будет демонтирован и перенесен в соответствии со схемами организации дорожного движения, - прокомментировали в мэрии.

Однако, несмотря на предоставленные объяснения, жители все равно задаются вопросом: не проще ли было сначала избавится от препятствий, а уже затем укладывать асфальт?

Кстати, был подобный случай и в соседнем регионе - Югре. Там, в небольшом поселке под названием Солнечный, дорожники воткнули две опоры ЛЭП по середине новенькой дороги, ведущей к строящемуся жилому комплексу.