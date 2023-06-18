Из-за размытой дороги новоуренгойцы не могут доехать до полигона и сдать старые автопокрышки

Фото: соцсети

Несколько дней назад глава Нового Уренгоя Андрей Воронов объявил о начале акции «Шинная амнистия», в рамках которой горожане могут бесплатно и без вреда для экологии избавиться от старых автопокрышек.

- Уже третий год подряд мы организовываем прием старых автомобильных покрышек от населения и УК. Схема такая же - привозите на полигон ненужную авторезину. Все. Платить за прием не надо, разбираться с ее утилизацией и хранением тоже. Главное - очистить городские территории от лишнего хлама, - обратился к жителям управленец.

Сами новоуренгойцы восприняли акцию на ура и массово отправились сдавать старую резину, но пути к полигону столкнулись с существенной проблемой. По словам людей, ведущая к нему дорога находится в весьма плачевном состоянии и проехать по ней могут лишь многотонные большегрузы, а легковушкам туда даже и не стоит соваться.

- Как можно тут проехать на легковой машине и сдать старую резину? - задается вопросом в соцсетях один из автомобилистов.

В качестве доказательств северянин прикрепил фото, на котором видна песчаная дорога, изрезанная колеями и размытая дождями.

Фото: соцсети

В комментариях к посту горожане полностью поддержали земляка и рассказали о своих злоключениях на этом участке.

- Я попробовал ребят вытащить, так сам застрял. Благо самосвалы ездят регулярно, - сказал Юрий Зарожный.

По словам Марата Батталова, власти все-таки подготовились к мероприятию и почистили дорогу, но результата этого не принесло.

- Ни как не проехать. Даже грейдер почистил, а толку нет, - говорит мужчина.

А вот Вадиму Камалову все же удалось добраться до полигона. И там, как уверяет северянин, дорога еще хуже.

- Это еще цветочки, дальше - хуже. А на самом полигоне вообще круто, где резину скидывают. Там даже «совки» застревают, я уже молчу про «пузотерки», - сообщил горожанин.

Как уверяют люди, проблема заключается в том, что дорога - бесхозная и ни за кем не закреплена. И зимой, кстати, ее тоже особо не чистят, максимум два раза.

На данный момент городская администрация никак не прокомментировала жалобы новоуренгойцев.