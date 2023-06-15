На Ямале выпал первый летний снег

Фото: Константин Туманов и Денис Романов

Пока вся Россия наслаждается теплыми летними деньгами, жители Ямала продолжают кутаться в теплые шарфа и лепить снежки. И то, что на дворе 15 июня, северной природе нет никакого дела.

Минувшим вечером на регион обрушилась мощная непогода. Ураганный ветер срывал крыши, вырывал с корнями деревья и рушил вышки сотовой связи. В общем, уничтожал все, что вставало у него на пути.

Фото: соцсети

А сегодня погода ухудшилась вдвойне. Вместе с порывами в 30 м/с на ямальцев опустилась снежная буря. И это после недавней почти что тридцатиградусной жары.

Разумеется, северяне тут же начали делиться в соцсетях снимками и видео столь непривычного для июня погодного явления.

- Всех со снежным днем, - обратился к новоуренгойцам Денис Романов, выложив вид из своего окна.

Фото: Денис Романов, соцсети

Вячеслав Завьялов опубликовал фото автомобиля, с одной стороны полностью покрытого инеем. А надпись «Лето-2023» лишь добавило снимку антуража.

Фото: Вячеслав Завьялов

Но больше всего жителям газовой столицы приглянулась зеленая трава, укрытая белоснежными хлопьями. Выглядит очень необычно.

Фото: Константин Туманов, соцсети

А будничный день ноябрян разнообразил самый настоящий град.

- Кофе со льдом, кайф. Вот оно такое наше здоровское лето, - шутят горожане, снимая происходящее на камеру.

Кстати, накануне специалисты ямальского МЧС предупреждали жителей о мокром снеге и сильном ветре. А затем об опасных природных явлениях предупредил северян и департамент гражданской защиты населения.

Согласно прогнозу синоптиков, до конца дня в Пуровском, Надымском и Красноселькупском районах ожидается очень сильный ветер с порывами 25 м/с и более, а в прибрежных районах - до 30 м/с. В остальных районах округа порывы ветра будут достигать 15 до 22 м/с, что тоже весьма опасно.

В связи с этим граждан просит быть внимательнее, соблюдать меры безопасности и, если необходимо, звонить в службы спасения по номерам 101 и 112.