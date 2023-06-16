«Необходимо разбираться по каждому дому отдельно»: администрация Приуральского района начала обследовать проблемные многоэтажки в Аксарке

Фото: Иван Иванович

Власти Приуральского района начали разбираться с многострадальными домами в Аксарке, жильцы которых жалуются на протекающие крыши. По словам людей, течь настолько сильная, что за недолгий срок вода с чердаков без труда достигает первых этажей.

Началась вся эта история с дома №84, который затопило после первого же ливня.

В качестве доказательств один из жильцов опубликовал в соцсетях видео, показав протекающий потолок и уже изрядно подпорченные обои.

- Все мокро, все мокро, - говорит мужчина, водя по сторонам камерой телефона.

При этом в ролике отчетливо слышен звук капающей воды. Если закрыть глаза, то может показаться, что действие происходит где-то на улице - уж очень он напоминает капель.

А затем выяснилось, что протекают крыши и в других близстоящих домах, построенных по тому же образу и подобию.

Фото: Иван Иванович

После этого «Комсомольская правда - Ямал» решила разобраться в происходящем. Первым, к кому обратился корреспондент, стало ООО «Энергопрогресс Приуралья» - управляющая компания, обслуживающая трехэтажку. В разговоре ее представитель сообщил, что дело вовсе не в плохом обслуживании дома, а в том, как его строили.

- Там даже через окна вода бежит. А мы выполняем весь необходимый комплекс мероприятий по обслуживанию дома, - сказал представитель организации, тем самым сняв с себя всякую ответственность.

Далее на очереди оказалась региональная служба Госстройнадзора. Но и ее представители оказались не причем, поскольку данный дом был введен в эксплуатацию в 2016 году, а до 3 августа 2018 года, согласно закону, служба не контролировала строительство объектов с таким количеством этажей.

- Учитывая, что объект является трехэтажным и введен в эксплуатацию до 3 августа 2018 года, служба не осуществляла за ним контроль в период строительства, проверки в отношении него также не проводились, заключение о соответствии требованиям проектной документации или информационной модели не выдавалось, - прокомментировали в службе.

И последними, с кем удалось поговорить корреспонденту «Комсомолки», стала администрация Приуральского района.

По словам ее представителя, мэрия совместно с управляющей компанией провела осмотр кровли вышеуказанного дома и выявила, что она не требует ремонта, а вода в квартире появилась из-за протекания со стороны оконного блока, которое в настоящий момент устранено.

- Что касается комментариев жителей близлежащих многоэтажек, то здесь необходимо разбираться по каждому дому отдельно. Так, есть дома, в которых после ввода в эксплуатацию граждане выбрали непосредственное управление, но за весь период эксплуатации ни разу не провели никаких ремонтных работ. Это и могло привести к озвучиваемым ситуациям, - прокомментировали в администрации.

Что касается контроля строительства, он осуществлялся самим застройщиком, а разрешения на ввод объектов в эксплуатацию были выданы в соответствии со ст. 55 ГрК РФ в редакции, действующей на момент ввода объектов. По документам данные дома соответствуют всем требованиям технических регламентов.

Таким образом делать окончательные выводы о виновности того или иного лица пока рано. Луше всего дождаться окончания разбирательств, которые должны прояснить картину.