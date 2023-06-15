На Ямале ураганный ветер вырывал с корнями деревья и рушил вышки сотовой связи

Фото: соцсети

Минувший вечер выдался не самым удачным для жителей Ямала, а особенно Ноябрьска. Дело в том, что на город обрушились мощные ливень и ураганный ветер, коих не было уже давно.

Особенно сильно досталось в этот момент деревьям. За считанные минуты северяне буквально завалили соцсети фотографиями с упавшими на землю тополями, березами и елями, причем некоторые из них оказались выкорчеваны с корнем.

Фото: соцсети

Досталось в момент буйства стихии и стоявшему на парковке автомобильному прицепу - упавшее массивное дерево оставило на нем глубокую вмятину.

Фото: соцсети

Но больше всего волнений среди жителей вызвала рухнувшая вышка сотовой связи. Сначала ходили слухи, будто в нее ударила молния, но затем эту информацию опроверг мужчина, выложивший в Сеть запись с видеорегистратора.

В ролике отчетливо видно, как огромная конструкция сворачивается вдвое и исчезает из поля зрения.

- Опа, вышка упала, - произносит автомобилист, продолжая следить за дорогой.

Кстати, бушевала стихия и в других ямальских городах. Например, в Новом Уренгое огромная ель придавила автомобиль, припаркованный на обочине.

А неподалеку от Губкинского гигантское дерево упало посреди трассы, оставив для водителей лишь маленький клочок асфальта.

Сегодня непогода на Ямале продолжится. Как сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности, 15 июня будет дуть северо-западный, западный ветер со скоростью 8-13 м/с. При этом в Приуральском, Шурышкарском, Пуровском и Надымском районах порывы могут достигать 15-20 м/с, а в Ямальском и по северо-западу Тазовского районов - 17-22 м/с.