В Салехарде воспитанников детских садов кутают в теплые куртки из-за нереального холода в группах

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Ровно неделю назад в Салехарде завершили отопительный сезон. Как и положено, в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха была выше +8 градусов, а это прямой показатель того, что в городе пора прекращать подачу тепла.

Однако на Севере погода непредсказуема: жаркие +27 градусов могут легко превратиться на следующий день в +10, а то и ниже. Именно это и произошло в окружной столице.

- Почему отключили так рано отопление? Дома - дубак, на работе - дубак, в садике - дубак. Последний только-только открыли после карантина, а теперь опять придется идти на больничный. Почему в садах не сделать автономное отопление? Дети чуть ли не к куртках сидят, а это новое здание, про старенькие вообще страшно подумать, - рассказывает обеспокоенная горожанка.

Также, по словам женщины, самое холодное место в садах - полы. И в этом она убедилась на собственном опыте.

- Пока переодевала ребенка, то у меня околели ноги, при этом я была там всего пять минут. А детки проводят целый день, у них и так иммунитета нет, а тут еще дубак в помещении, - заключила северянка.

Поддержали женщину и другие горожане, при чем не только обеспокоенные мамы, но и взрослые мужчины.

- Живем на Севере, где погода непредсказуема, поэтому отопление надо выключать 1 июля. На обогревателях далеко не уедешь, да и пожароопасно, когда они включены у всего дома, - рассуждает Николай Макаров.

- Вчера ребенка забирала, так воспитатели все в кофтах, на детей одели все, что можно. В группе холоднее, чем на улице. Ужас какой-то, - рассказывает Людмила Куртямова.

Но какие бы доводы не приводили люди, возвращать тепло власти отказались.

- Возобновить подачу тепла в дома и социальные объекты мы не можем. У нас в городе короткое северное лето, за которое необходимо провести большой объем ремонтных работ на сетях теплоснабжения, - прокомментировали в администрации Салехарда.

Однако такой ответ жителей совсем не устроил. В Надымском и Ямальском районах лето ни чуть не длиннее, но отопительный сезон там продлили на неделю, поскольку люди сами попросили об этом.

А тем временем, согласно данным Гидрометцентра России, в ближайшую неделю температура воздуха в Салехарде составит +8...+11 градусов, и это днем. Ночью столбики термометра будет опускаться до +2...+4 градусов.