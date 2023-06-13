В Лабытнанги сразу на трех улицах пришлось снимать асфальт, уложенный в прошлом году

Фото: соцсети

С приходом тепла в Лабытнанги начались строительные работы. Как правило, основной упор власти делают на ремонте теплосетей и дорог, ставя перед собой и подрядчиком масштабные задачи. Но, к сожалению, последние не всегда справляются с работой, из-за чего улицы и дворы приходится переделывать заново.

Так произошло и в прошлом году сразу же на нескольких участках - во дворах домов по улицам Гагарина, 40 и Дзержинского, 2.

Кстати, поднял эту тему один из жителей, которого возмутило столь нерациональное использование бюджетных средств.

- Я не понимаю, что происходит. Зачем сняли новый асфальт и положили заново? Окончательно закатали все люки, испортили ливневую систему. А сейчас вскрывают пешеходную зону тоже с новым асфальтом. Смысл всех этих действий? - вопрошает в соцсетях горожанин.

В качестве доказательств автор прикрепил фото, на которых виден перемолотый в крошку пешеходный тротуар и погнутый лоток линевой канализации.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Ответ от властей не заставил долго ждать. В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что асфальт, который был уложен в прошлом году, не прошел испытания и, как следствие, работы не были приняты. Но для удобства людей покрытие решили оставить до следующего сезона.

- В этом году подрядчик производит замену некачественно уложенного покрытия за свой счет. Ливневые каналы будут восстановлены, - добавили в ведомстве.

А еще его представитель уточнил, что такая же участь ждет и улицу Бованенко, где старые дорожные плиты заменили на некачественный асфальт.

- Там также необходима замена асфальтового покрытия из-за некачественного верхнего слоя. Работы подрядчик производит за свой счет, - добавили в УЖКХ.

Отметим, что это уже не первый подобный случай. Так, в 2021 году на подъезде к Лабытнанги начали срезать только что положенный асфальт. Как выяснилось, таким образом подрядчик устранял брак, допущенный при укладке верхнего слоя.