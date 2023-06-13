Строительство домов с протекающими крышами в Аксарке не контролировалось Госстройнадзором

Последствия потопа в одном из домов

В конце мая жители села Аксарка подняли в соцсетях проблему, которая не решается властями уже который год: протекающие крыши домов в микрорайоне Юбилейный. По словам людей, течь настолько сильная, что вода с чердаков без труда достигает первых этажей, а причина этого - изначально неправильно построенная кровля.

Началась вся эта история с дома №84, который затопило после первого же ливня.

В качестве доказательств один из жильцов опубликовал в соцсетях видео, показав протекающий в одной из комнат потолок и отошедшие возле окна обои.

- Все мокро, все мокро, - говорит мужчина, водя по сторонам камерой телефона.

При этом в ролике отчетливо слышен звук капающей воды. Если закрыть глаза, то может показаться, что действие происходит где-то на улице - уж очень он напоминает капель.

А затем выяснилось, что протекают крыши и в других близстоящих домах, построенных по тому же образу и подобию.

Как правило, следить за состоянием многоквартирников должна обслуживающая их управляющая компания. И когда происходит подобное, их первейшая задача - отреагировать на заявки жильцов и исправить ситуацию. Вот только в случае в вышеуказанным домом все оказалось не так просто.

Корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» связался с ООО «Энергопрогресс Приуралья», чтобы прояснить ситуацию. В разговоре ее представитель сообщил, что дело вовсе не в плохом обслуживании дома, а в том, как его строили.

- Там даже через окна вода бежит. А наша УК выполняет весь необходимый комплекс мероприятий по обслуживанию, - сказали в организации.

После этого были отправлены запросы в администрацию Приуральского района и региональную службу Госстройнадзора, отвечающую за контроль и строительство объектов.

Так вот, в последнем ведомстве сообщили, что данный дом был введен в эксплуатацию в 2016 году, а до 3 августа 2018 года, согласно закону, служба не контролировала строительство объектов с таким количеством этажей.

- Учитывая, что объект является трехэтажным и введен в эксплуатацию до 3 августа 2018 года, служба не осуществляла за ним контроль в период строительства, проверки в отношении него также не проводились, заключение о соответствии требованиям проектной документации или информационной модели не выдавалось, - прокомментировали в службе.

Также там сообщили, что сведений о том, кто осуществлял контроль строительства и приемку объекта у них нет.

Согласно сервису «Дом. Минжкх», дома №72 и №75, которые также славятся протекающими крышами, тоже были построены в 2016 году и значит не проверялись Госстройнадзором.

Кстати, относится к этим же домам и трехэтажка №83, сгоревшая несколько недель назад. Как сообщили в региональном следкоме, по предварительным данным, пожар вспыхнул на втором этаже, в квартире, где проживала многодетная семья, но точных причин его появления в ведомстве не назвали. Но, по мнению аксарковцев, вызвать возгорание вполне могла вода, попавшая на проводку.

Что касается запроса, оправленного в администрацию, ответ на него так и не поступил. На данный момент в мэрию отправлено повторное сообщение с просьбой рассказать, кто дал разрешение на ввод этих домов в эксплуатацию и каким образом контролировался ход строительства.