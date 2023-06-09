Полиция ищет в магазинах Ямала опасный напиток «Мистер Сидр», от которого погибло 32 человека

Фото: пресс-служба МВД России.

Полиция ищет в магазинах Ямала опасный напиток «Мистер Сидр», который стал причиной гибели 30-ти человек. В МВД России по Надымскому району обратили внимание граждан, что июне 2023 года на территории нескольких регионов России от отравления фальсифицированной алкогольной продукцией погибли люди, а некоторые пациенты находятся в крайне тяжелом состоянии.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД было установлено, что отравление граждан происходило в результате употребления фальсифицированного пивного напитка «Мистер Сидр». Если вам известно о фактах незаконной торговли суррогатным алкоголем, незамедлительно обращайтесь в дежурную часть ОМВД России по Надымскому району по телефонам - 02, 8(3499) 53-54-01 или 102/112 для любых операторов мобильной связи, — сообщили в пресс-службе местной полиции.

Напомним, что суррогаты алкоголя – это различные жидкости, не предназначенные для внутреннего употребления, изготовленные с нарушениями технологии или с использованием ненадлежащего сырья. Наряду с этиловым спиртом они содержат вредные примеси различных веществ.

По сегодняшним данным, из-за суррогатного сидра в Ульяновской области погиб 21 человек. Среди них есть женщина-продавец магазина, которая выпила слабый алкоголь во время рабочей смены. Общее число пострадавших в результате отравления контрафактным сидром в регионах России достигло 96 человек, среди них пять несовершеннолетних и одна беременная. 32 человека спасти не удалось. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизнь.

Накануне выяснилось, что опасную спиртосодержащую жидкость, на основе которой сделали смертельный самарский «Мистер Сидр», украли со складов МВД. Она хранилась с 2012 года. Как сообщает МВД РФ, кражу выявили в результате изучения каналов поступления опасной жидкости на производство напитков марки.