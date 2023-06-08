«Кирпич сыпется, брусчатка разбита»: надымчане возмущены состоянием аллеи выпускников, которую ремонтируют каждый год

Фото: соцсети

Жители Надыма негодуют из-за наплевательского отношения властей к аллее выпускников и некачественного ремонта. По словам людей, после проведенных работ излюбленное место для прогулок стало напоминать запущенную территорию, до которой никому нет дела.

- Аллея выпускников вся разбита. Светильники перекошены, сломаны основания, брусчатка разбита. Остальное видно на фото, - возмущается местный житель.

На опубликованных снимках видно раскуроченные прожекторы, побитую местами плитку, разрушенный асфальт, отпавшую краску и торчащие из под земли железные штуковины.

Фото: соцсети

- Реконструкция планируется? Или будем ждать, пока доломают до конца? - вопрошает горожанин.

Фото: соцсети

В комментариях к посту надымчане единогласно поддержали земляка в его недовольстве и отметили уже другие недостатки, на которые не указал мужчина.

- Изначально не нужно было трогать бульвар. Его стоило незначительного подремонтировать, где была кирпичная кладка! Но все было изуродовано, а не отремонтировано! На аллее выпускников три несчастные табуретки. И где действительно памятные доски выпускников, которые должны были повесить после реконструкции, но так и не повесили? - негодует уже другая местная жительница.

Что касается разрушающегося кирпича, пост о нем был написал отдельно уже другим надымчанином, и все это подкреплялось соответствующими фото. По мнению людей, причина этого - некачественные материалы и экономия.

Фото: соцсети

- Кирпич из забора сыпется по всей длине. Скорей всего использовали самый дешевый, - предположила Светлана Чайкина.

Поддержала землячку в ее мнении и Вероника Константинова. Девушка подчеркнула, что аллею делали из бросового материала.

- Видно же было, что экономили как могли, - добавила надымчанка.

В администрации Надымского района сообщили, что благоустройство бульвара выполнялось в 2019 году. Но с того времени часть оборудования, конструкций и элементов уже пришла в негодность.

- Работы по восстановлению и поддержанию территории проводятся ежегодно. В этом году они будут продолжены, - рассказали в мэрии.

Что касается памятных досок аллеи выпускников, сейчас они находятся в музее становления и развития системы образования Надымского района. В будущем они обязательно появятся на аллее, но после разработки ее новой концепции и воплощения в жизнь.

Кстати, по мнению некоторых горожан, данная аллея в этом месте и вовсе не нужна. Раньше памятные доски выпускных школ могли видеть все, а теперь они закрыты забором. Ну и немаловажен тот факт, что каждый год территория требует ремонта, на который идут немалые деньги.