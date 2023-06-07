«Дыры просто повсюду»: в Ноябрьске веревочный городок наконец-то закрыли на ремонт после жалоб родителей

Фото: соцсети

Юная жительница Ноябрьска получила травму во время игры в веревочном лабиринте. Решив полазать по конструкциям, она провалилась в дыру в сетке и упала со второго этажа комплекса. По словам мамы девочки, ее дочь получила многочисленные ушибы и ссадины.

- В выходные гуляла с ребенком в парке, она играл в веревочном лабиринте и упала со второго этажа в дырку, которая находится почти рядом с выходом из так называемого туннеля. Ободрала все руки и ушиблась, - рассказала женщина.

В качестве доказательств она прикрепила фото с поцарапанной дочкой и той самой дырой, в которую она провалилась.

Фото: соцсети

В завершении ноябрянка обратилась к администрации с просьбой привести лабиринт в порядок, так как подобные инциденты происходили и с другими детьми.

Долго ждать не пришлось. Спустя час мэрия опубликовала в своих соцсетях сообщение о том, что площадка закрыта на ремонт, причем уже с начала июня, но дети все равно срывают ленты и идут играть.

- Веревочный городок закрыли на ремонт с начала июня. Информационные таблички, что данный аттракцион не работает и находится на реконструкции, установлены. Проход на площадку также перекрыт, но, к сожалению, ленточное ограждение дети периодически срывают, - прокомментировали власти.

Однако, по словам других родителей, таким веревочный городок стоит уже давно, а не с начала лета. И начать его ремонт стоило не сейчас, а год назад.

- В прошлом году мой ребенок ногу сломал, упав вниз. Администрации дела нет до наших детей. Жаловалась, но толку ноль, - говорит Светлана Моисеева.

Кроме того, обеспокоенные родители выкладывали посты в соцсетях, прикрепляя к ним фото с дырявыми сетками. Одних из них был опубликован в городском паблике 22 мая 2023 года.

- Дыры просто повсюду. Сомневаюсь, что это безопасно, везде можно провалиться, - поделился своим мнением ноябрянин.

Фото: соцсети

Остается надеяться, что больше на этой площадке никто не пострадает. В управлении городского хозяйства сообщили что завершить ремонт планируется к 1 июля.